A szerelem mindenkinél másképp mutatkozik meg: van, aki azonnal kimutatja az érzéseit, más inkább apró gesztusokkal jelzi, hogy fontos neki a másik. A csillagjegyed sokat elárulhat arról, hogyan viselkedsz, amikor igazán megérint valaki, és milyen oldaladat hozza elő belőled a szerelem.
Kos
Ha szerelmes vagy, nehezen tudod titkolni a lelkesedésedet. Te kezdeményezel, programokat szervezel, és szeretnéd minél hamarabb kideríteni, lehet-e közös jövőtök a másikkal. Szenvedélyesen és bátran szeretsz, de néha a türelmetlenséged miatt túl gyorsan szeretnél mindent. Ha valaki igazán fontos neked, azért a büszkeségedet is képes vagy félretenni.
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