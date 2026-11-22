Hogyan viselkedsz, amikor szerelmes vagy? A horoszkópod szerint egészen különleges oldalad kerülhet előtérbe, és a csillagjegyed sok mindent elárulhat rólad.

A szerelem mindenkinél másképp mutatkozik meg: van, aki azonnal kimutatja az érzéseit, más inkább apró gesztusokkal jelzi, hogy fontos neki a másik. A csillagjegyed sokat elárulhat arról, hogyan viselkedsz, amikor igazán megérint valaki, és milyen oldaladat hozza elő belőled a szerelem.

5 csillagjegy, akinek különösen erős a kötődése az édesanyjához A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

Ha szerelmes vagy, nehezen tudod titkolni a lelkesedésedet. Te kezdeményezel, programokat szervezel, és szeretnéd minél hamarabb kideríteni, lehet-e közös jövőtök a másikkal. Szenvedélyesen és bátran szeretsz, de néha a türelmetlenséged miatt túl gyorsan szeretnél mindent. Ha valaki igazán fontos neked, azért a büszkeségedet is képes vagy félretenni.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.