Széles szárú, hordó fazonú vagy kockás? Ezeket a szövetnadrágokat érdemes elővenned, ha télen is elegáns és divatos szeretnél lenni.

A hideg hónapokban sem kell minden alkalommal farmerhez vagy vastag leggingshez nyúlnod, ha kényelmes, mégis csinos összeállítást szeretnél. A megfelelő anyagból készült szövetnadrág melegen tarthat, miközben elegánsabbá teszi a legegyszerűbb téli szetteket is. Mutatunk öt divatos fazont, amelyek a 2026-os téli trendekbe is tökéletesen illeszkednek.

Jobb ember vagy, mint hinnéd, ha ez az 5 dolog jellemző rád A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Magas derekú, széles szárú gyapjúnadrág

A széles szárú nadrág továbbra is az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnél kényelmes és elegáns megjelenést. A 2026-os téli szezonban különösen népszerűek a szürke, barna és krémszínű gyapjúváltozatok, amelyek remekül mutatnak testhezálló garbóval, vastag kötött pulóverrel vagy hosszú gyapjúkabáttal.

A magas derék és a lágyan omló szár optikailag nyújtja az alakot, ezért bokacsizmával vagy hegyes orrú cipővel is különösen előnyös lehet.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.