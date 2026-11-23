A hideg hónapokban sem kell minden alkalommal farmerhez vagy vastag leggingshez nyúlnod, ha kényelmes, mégis csinos összeállítást szeretnél. A megfelelő anyagból készült szövetnadrág melegen tarthat, miközben elegánsabbá teszi a legegyszerűbb téli szetteket is. Mutatunk öt divatos fazont, amelyek a 2026-os téli trendekbe is tökéletesen illeszkednek.
1. Magas derekú, széles szárú gyapjúnadrág
A széles szárú nadrág továbbra is az egyik legjobb választás, ha egyszerre szeretnél kényelmes és elegáns megjelenést. A 2026-os téli szezonban különösen népszerűek a szürke, barna és krémszínű gyapjúváltozatok, amelyek remekül mutatnak testhezálló garbóval, vastag kötött pulóverrel vagy hosszú gyapjúkabáttal.
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