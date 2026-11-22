A mák nemcsak a bejgli kedvelt alapanyaga: kalciumban, magnéziumban és rostokban is gazdag. Mutatjuk, milyen előnyei vannak, és mennyit érdemes enni belőle.

A mákos bejgli illata karácsonykor szinte mindenkit megállít a konyhaajtóban, pedig ez az apró, szürkésfekete mag egész évben megérdemelné a helyét az étrendünkben. Nem csupán sütemények alapanyaga: a mák értékes tápanyagokat tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak a szervezet megfelelő működéséhez.

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A legtöbben édes ízesítőként gondolnak rá, pedig kellemesen diós íze miatt számos sós ételhez is jól illik. Ráadásul már kisebb adagban is jelentős mennyiségű ásványi anyagot és rostot biztosíthat.

Milyen tápanyagokat tartalmaz a mák?

A mák különösen gazdag kalciumban, emellett jelentős mennyiségű magnéziumot, foszfort, vasat és cinket is tartalmaz. Ezek az ásványi anyagok többek között a csontok és a fogak egészségéhez, az izomműködéshez, valamint az idegrendszer megfelelő működéséhez szükségesek. Olvass még a témában „A pasim dobálózik, ha dühös és ilyenkor menekülök” – Ahogyan a haragját kezeli, sokat elárul arról, hogyan bánik veled A csillagjegyed erőssége lehet a legnagyobb vakfoltod is – vajon te felismered a sajátodat? Ezt hozza 2026. november 3. a numerológia: család és otthon melege „Úgy viselkedett, mintha a szolgái lettünk volna” – Idegenvezetők mesélnek a legpofátlanabb turistákról

A mák emellett rostokban és telítetlen zsírsavakban is bővelkedik. A rostok támogatják az emésztést, a telítetlen zsírok pedig a kiegyensúlyozott étrend részeként a szív- és érrendszer egészségéhez is hozzájárulhatnak.

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