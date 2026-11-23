Egy lezárás, csalódás vagy meghiúsult terv is tartogathat pozitív meglepetést. Mutatjuk, kik számíthatnak kedvező változásra az ősz végén!

Az ősz utolsó heteiben olyan váratlan változások érkezhetnek, amelyek elsőre inkább kellemetlenségnek, mint lehetőségnek tűnnek. Egy meghiúsult terv, egy lezáruló kapcsolat vagy egy kényszerű döntés azonban később egészen új irányba terelheti az életet. Öt csillagjegy különösen sokat profitálhat abból, ha nem ragaszkodik görcsösen az eredeti elképzeléseihez.

„Nem jó nekik semmi”: miért haragszanak a férfiak a mai nőkre? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Bika

Számodra az ősz egyik legnagyobb bosszúságát egy olyan változás okozhatja, amely felborítja a biztonságosnak hitt terveidet. A Skorpióban, majd a Mérlegben hátráló Vénusz régi párkapcsolati és anyagi kérdéseket hozhat ismét felszínre, ami kezdetben bizonytalanságot kelthet benned. A november közepén előreinduló Vénusz azonban segíthet tisztábban látni, és ráébredhetsz, hogy egy korábbi elképzelésed már nem szolgálja az érdekeidet. Ami most lemondásnak tűnik, később akár egy kedvezőbb anyagi lehetőség vagy egy sokkal harmonikusabb kapcsolat alapja lehet.

✨

Kisokos Angyalszámok 111, 444, 777 jelentése

→

Az Életmód rovat legjobbjai minden kedden a postaládádban Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.