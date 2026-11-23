Az ősz utolsó heteiben olyan váratlan változások érkezhetnek, amelyek elsőre inkább kellemetlenségnek, mint lehetőségnek tűnnek. Egy meghiúsult terv, egy lezáruló kapcsolat vagy egy kényszerű döntés azonban később egészen új irányba terelheti az életet. Öt csillagjegy különösen sokat profitálhat abból, ha nem ragaszkodik görcsösen az eredeti elképzeléseihez.
Bika
Számodra az ősz egyik legnagyobb bosszúságát egy olyan változás okozhatja, amely felborítja a biztonságosnak hitt terveidet. A Skorpióban, majd a Mérlegben hátráló Vénusz régi párkapcsolati és anyagi kérdéseket hozhat ismét felszínre, ami kezdetben bizonytalanságot kelthet benned. A november közepén előreinduló Vénusz azonban segíthet tisztábban látni, és ráébredhetsz, hogy egy korábbi elképzelésed már nem szolgálja az érdekeidet. Ami most lemondásnak tűnik, később akár egy kedvezőbb anyagi lehetőség vagy egy sokkal harmonikusabb kapcsolat alapja lehet.
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