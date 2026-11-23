A hidegebb hónapok beköszöntével hajlamosak vagyunk félretenni a szoknyákat, pedig egy jól összeállított téli szettben legalább annyira helye van egy különleges szoknyának, mint a kedvenc farmerünknek. Mutatjuk, hogyan viseld stílusosan decemberben!

A textúrák játéka

A szatén- vagy selyemhatású szoknyákra sokan tavaszi és nyári ruhadarabként tekintenek, pedig egy vastagabb kötött pulóverrel párosítva kifejezetten izgalmas téli összeállítás születhet a segítségükkel. A kulcs az eltérő anyagok találkozásában rejlik: a fényes, lágy esésű szoknya mellett remekül mutat egy rusztikusabb, vastag gyapjúpulóver.

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Magas szárú velúr csizmával és hosszú gyapjúkabáttal még a leghidegebb napokon is működik ez a párosítás.

Vidéki elegancia a városban

A lapos talpú, klasszikus lovaglócsizmák remekül illenek a téli szoknyás összeállításokhoz, különösen akkor, ha egy lábszárközépig vagy térd alá érő fazonnal kombinálod őket. Egy enyhén A-vonalú vagy különlegesebb szabású szoknya és egy kissé oversized blézer már önmagában is szép alapot ad. Olvass még a témában Tágak a pórusaid? Ezeket a sminktermékeket mindenképp kerüld el Az őzike után ez az állatmintás körömtrend a tavasz nagy kedvence A legjobb terhesség alatti bőrápolási termékek – bőrgyógyász anyukák ajánlásával 7 hiba, amit érdemes elkerülni, amikor ruhákat adományozol

És még csak nem is kell hozzá különleges alkalom: hétköznapi ügyintézéshez, munkába vagy egy hétvégi városi programhoz is tökéletes.

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