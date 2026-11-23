A textúrák játéka
A szatén- vagy selyemhatású szoknyákra sokan tavaszi és nyári ruhadarabként tekintenek, pedig egy vastagabb kötött pulóverrel párosítva kifejezetten izgalmas téli összeállítás születhet a segítségükkel. A kulcs az eltérő anyagok találkozásában rejlik: a fényes, lágy esésű szoknya mellett remekül mutat egy rusztikusabb, vastag gyapjúpulóver.
Magas szárú velúr csizmával és hosszú gyapjúkabáttal még a leghidegebb napokon is működik ez a párosítás.
Vidéki elegancia a városban
A lapos talpú, klasszikus lovaglócsizmák remekül illenek a téli szoknyás összeállításokhoz, különösen akkor, ha egy lábszárközépig vagy térd alá érő fazonnal kombinálod őket. Egy enyhén A-vonalú vagy különlegesebb szabású szoknya és egy kissé oversized blézer már önmagában is szép alapot ad.
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És még csak nem is kell hozzá különleges alkalom: hétköznapi ügyintézéshez, munkába vagy egy hétvégi városi programhoz is tökéletes.
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