7 dolog, amit az emberek az első 10 percben eldöntenek rólad

Nem arról van szó, hogy igazságos vagy megalapozott lenne ez az ítélet, egyszerűen az agyunk így működik: gyorsan kategorizál, és utána mindent ehhez a kezdeti képhez igazít. Az első tíz perc alatt hét apró jel alapján állítjuk össze valakiről a véleményünket, és ezek közül jó néhány olyan, amire egyáltalán nem is gondolnánk.
1. A kézfogás ereje és hossza
A túl erős szorítás tolakodónak tűnik, a túl laza viszont bizonytalanságot sugall. A legtöbb ember öntudatlanul érzékeli ezt a különbséget, és a kézfogás minősége alapján már az első másodpercben eldönt valamit a másik magabiztosságáról.
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