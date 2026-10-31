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7 dolog, amit az emberek az első 10 percben eldöntenek rólad
Unsplash

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7 dolog, amit az emberek az első 10 percben eldöntenek rólad

Farkas Izabella
Írta 2026.10.31.
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A pszichológusok szerint néhány másodperc alatt kialakul egy benyomás, amit utána hetekig nehéz felülírni.

Nem arról van szó, hogy igazságos vagy megalapozott lenne ez az ítélet, egyszerűen az agyunk így működik: gyorsan kategorizál, és utána mindent ehhez a kezdeti képhez igazít. Az első tíz perc alatt hét apró jel alapján állítjuk össze valakiről a véleményünket, és ezek közül jó néhány olyan, amire egyáltalán nem is gondolnánk.

Kanállal ette a pörköltet – ezért lett vége a kapcsolatnak

1. A kézfogás ereje és hossza

A túl erős szorítás tolakodónak tűnik, a túl laza viszont bizonytalanságot sugall. A legtöbb ember öntudatlanul érzékeli ezt a különbséget, és a kézfogás minősége alapján már az első másodpercben eldönt valamit a másik magabiztosságáról.

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