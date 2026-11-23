Vannak, akik ösztönösen megtalálják a közös hangot a gyerekekkel, türelmesek, gondoskodók, és mindig tudják, hogyan teremtsenek biztonságos, szeretetteljes légkört. Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen erős védelmező ösztönnel és családközpontú szemlélettel rendelkeznek, ezért számukra a gyerekek boldogsága gyakran mindennél fontosabb.
Rák
A Rák az egyik leginkább gondoskodó csillagjegy, akinek az életében a család és a gyerekek kiemelt helyet foglalnak el. Rendkívül érzékeny mások szükségleteire, ezért hamar észreveszi, ha egy kisgyereknek figyelemre, megnyugtatásra vagy egy ölelésre van szüksége. Ösztönösen óvja és támogatja a hozzá közel állókat, és számára nincs fontosabb annál, mint hogy a gyerekek szeretetben és biztonságban nőjenek fel.
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