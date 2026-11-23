Van, aki egy sértő megjegyzést is hosszú évekig a szívében őriz, más pedig egy komolyabb konfliktus után is képes hamar békejobbot nyújtani. A megbocsátás mindenkinél másképp működik: egyeseknek időre van szükségük, mások inkább a kapcsolat megőrzését tartják szem előtt. Az asztrológiai megközelítés szerint a születési hónapunk is árulkodhat arról, hogyan kezeljük a sérelmeket, és mennyire könnyen engedjük el a múltat.
Nézzük meg, hogyan viszonyul a megbocsátás kérdéséhez, aki az egyes hónapokban született!
Január
A januáriak türelmesnek tűnhetnek, de ez nem jelenti azt, hogy könnyen felejtenek. Inkább alaposan átgondolják a történteket, és csak akkor engedik el a sérelmet, ha úgy érzik, a másik valóban megértette, mit rontott el. A megbocsátás náluk lassú, de komoly elhatározás eredménye, és ha egyszer lezárnak egy ügyet, ritkán hozzák újra szóba.
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