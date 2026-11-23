Unod a sablonos, katalógusból összerakott enteriőröket, és olyan otthonra vágysz, amely valóban tükrözi a személyiségedet? Inspirálódj a Nyilas jegytől, és nézd meg, hogyan lazíthatsz a merev kereteken, miközben élettel töltöd meg a tereket!

Borítókép: Houzz

Rugalmas, szellős helyiségek

A Nyilasok szabadságigénye a lakás berendezésében is megjelenik, ezért ha közel áll hozzád az ő felfogásuk, érdemes olyan tereket kialakítanod, amelyek nem hatnak túlzsúfoltnak vagy merevnek. Ez nem feltétlenül jelent minimalista berendezést, inkább azt, hogy minden bútornak és kiegészítőnek megvan a maga helye, szerepe, miközben marad elegendő tér a mozgásra és a spontán programokra.

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Egy könnyen átrendezhető ülőgarnitúra, egy mozgatható dohányzóasztal vagy néhány mobil ülőke például nagyon praktikus megoldás lehet. A nyitott polcok és a többfunkciós bútorok szintén segíthetnek abban, hogy a lakás alkalmazkodjon a változó igényeidhez. Olvass még a témában „Pick me girl”, femináci, momzilla – leértékelő címkék, amelyekkel a nőket illeti a társadalom „Azt hitte, hogy örülni fogok nekik” – Így reagáltak olvasóink, amikor a legjobb barátnőjük az exükkel jött össze „Ha ezt rendeli az étteremben, rögtön tudom, hogy igazából nem gazdag” – Ultragazdagok mesélnek arról, mi leplezi le, aki csak gazdagabbnak akar tűnni Megkönnyebbülés, harag, közöny: a gyász legsötétebb arcai, amikről társadalmi szinten sem beszélünk

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