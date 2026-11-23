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Rugalmas, szellős helyiségek
A Nyilasok szabadságigénye a lakás berendezésében is megjelenik, ezért ha közel áll hozzád az ő felfogásuk, érdemes olyan tereket kialakítanod, amelyek nem hatnak túlzsúfoltnak vagy merevnek. Ez nem feltétlenül jelent minimalista berendezést, inkább azt, hogy minden bútornak és kiegészítőnek megvan a maga helye, szerepe, miközben marad elegendő tér a mozgásra és a spontán programokra.
Egy könnyen átrendezhető ülőgarnitúra, egy mozgatható dohányzóasztal vagy néhány mobil ülőke például nagyon praktikus megoldás lehet. A nyitott polcok és a többfunkciós bútorok szintén segíthetnek abban, hogy a lakás alkalmazkodjon a változó igényeidhez.
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