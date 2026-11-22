A vállfájdalom sokszor egészen hétköznapi mozdulatok közben jelentkezik: amikor felemeljük a karunkat, a hátunk mögé nyúlunk, vagy éppen alvás közben az oldalunkra fordulunk. Van, hogy néhány nap alatt elmúlik, máskor azonban hetekig visszatér, és a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti. A háttérben túlterhelés, ínprobléma vagy akár ízületi elváltozás is állhat.
1. Rotátorköpeny-problémák
A váll mozgatásáért felelős izmok és inak együttese a rotátorköpeny, amelynek túlterhelése vagy sérülése gyakori oka a vállfájdalomnak. Jellemző tünet, hogy a kar oldalra vagy fej fölé emelése fájdalmas, és éjszaka, az érintett oldalon fekve is jelentkezhet panasz. A kezelésben a gyógytorna és a terhelés átmeneti csökkentése is fontos szerepet kaphat.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.