A vállfájdalom nem mindig egyszerű izomfáradtság. Ismerd fel, milyen problémák állhatnak a háttérben, és mikor érdemes orvoshoz fordulnod.

A vállfájdalom sokszor egészen hétköznapi mozdulatok közben jelentkezik: amikor felemeljük a karunkat, a hátunk mögé nyúlunk, vagy éppen alvás közben az oldalunkra fordulunk. Van, hogy néhány nap alatt elmúlik, máskor azonban hetekig visszatér, és a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti. A háttérben túlterhelés, ínprobléma vagy akár ízületi elváltozás is állhat.

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1. Rotátorköpeny-problémák

A váll mozgatásáért felelős izmok és inak együttese a rotátorköpeny, amelynek túlterhelése vagy sérülése gyakori oka a vállfájdalomnak. Jellemző tünet, hogy a kar oldalra vagy fej fölé emelése fájdalmas, és éjszaka, az érintett oldalon fekve is jelentkezhet panasz. A kezelésben a gyógytorna és a terhelés átmeneti csökkentése is fontos szerepet kaphat.

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