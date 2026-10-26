10 perces esti jóga, amitől végre pihentető lesz az alvásod

Néhány egyszerű esti mozdulat és apró szokásváltás sokat segíthet abban, hogy a lefekvés ne harc, hanem leállás legyen.

Fekszel az ágyban, a plafont bámulod, és az agyad még mindig ott pörög a délutáni e-mailnél vagy a holnapi bevásárlólistánál. Ismerős? A testünk gyakran órákkal azután is készenléti állapotban marad, hogy lefeküdtünk, mert egyszerűen nem kap jelzést arra, hogy most már tényleg pihenhet.

Ez az első jel, hogy elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Miért nem elég csak lefeküdni?

A nappali stressz, a képernyők fénye és a be nem fejezett gondolatok mind azt üzenik az idegrendszerünknek, hogy még aktív helyzetben vagyunk. A test és az elme közötti átmenetet valahogy meg kell teremteni, és itt jön képbe az esti jóga: nem a rugalmasságról vagy az izmokról szól, hanem arról, hogy lassan, tudatosan jelezzük a testünknek, hogy most már biztonságban van, és nyugodtan elengedhet mindent.

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