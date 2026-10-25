Melyik a legnehezebben kiismerhető csillagjegy? Keresd meg a helyed a ranglistán!

Van, aki egyszerűen nem beszél magáról, van, aki annyi réteget épít maga köré, hogy még a legközelebbi barátai is csak sejtik, mi zajlik benne. Az asztrológia szerint a bolygóállások hatással vannak arra, mennyire vagyunk nyitott könyvek vagy zárt ajtók mások számára. Az alábbi lista a legnehezebben kiismerhető jegytől halad a legátláthatóbb felé.
1. Skorpió
A Skorpió nem hazudik, csak egyszerűen nem mond el mindent. Egy munkahelyi megbeszélésen végighallgatja a többieket, bólogat, aztán hetekkel később derül ki, hogy már az elején megvolt a saját véleménye, csak nem osztotta meg. A bizalom náluk nem alapértelmezett, hanem kiérdemelt állapot, és addig, amíg ez meg nem történik, csak a felszínt látjuk belőlük.
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