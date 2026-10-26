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A halántékodnál jelentkezik a leggyakrabban a fejfájás? Ezt érdemes tudnod róla
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A halántékodnál jelentkezik a leggyakrabban a fejfájás? Ezt érdemes tudnod róla

Váradi Petra
Írta 2026.10.26.
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Lüktető vagy tompa fájdalmat érzel a halántékodnál? Ismerd meg a lehetséges kiváltó okokat és azokat a jeleket, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni!

A halántéknál jelentkező fejfájást számos tényező kiválthatja, a stressztől és az izomfeszüléstől kezdve a migrénig. A fájdalom jellege, időtartama és a hozzá társuló tünetek segíthetnek felismerni, mi állhat a háttérben, és mikor érdemes orvoshoz fordulni.

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Mi okozhat fájdalmat a halántéknál?

A halántéktáji fejfájás önmagában még nem utal egyetlen konkrét betegségre. A fájdalom jelentkezhet a fej egyik vagy mindkét oldalán, lehet tompa, szorító vagy lüktető, és néhány perctől akár több órán át is tarthat. A kiváltó okok között gyakori a feszültség, az alváshiány, a folyadékhiány és a migrén, de a nyak izmainak merevsége, a szem megerőltetése és bizonyos gyógyszerek túl gyakori használata is szerepet játszhat.

Érdemes megfigyelni, hogy a panasz milyen helyzetekben jelentkezik, mennyi ideig tart, és társul-e hozzá más tünet. Ezek az információk az orvosi kivizsgálás során is hasznosak lehetnek.

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