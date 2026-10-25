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5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége
Unsplash

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5 csillagjegy, akinek csak álca a kedvessége

Farkas Izabella
Írta 2026.10.25.
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Vannak, akik kedvességükkel mindenkit levesznek a lábukról, de a felszín mögött mást gondolnak. Mutatjuk, melyik öt csillagjegynél lehet érdemes résen lenni.

Nem minden mosoly mögött húzódik meg őszinte jóindulat, és néha éppen azok tudnak a legjobban megtéveszteni minket, akik elsőre a legkedvesebbnek tűnnek. Az asztrológia szerint öt csillagjegy különösen ügyesen rejtheti el a valódi szándékait egy megnyerő viselkedés mögé – bár ez nem jelenti azt, hogy minden ilyen jegyű ember kétszínű lenne.

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