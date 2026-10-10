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4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott
Unsplash

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4 csillagjegy, akire a sors nehéz terheket bízott

Farkas Izabella
Írta 2026.10.10.
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Vannak emberek, akiknek az élet már korán komoly próbatételeket tartogat, és akiknek újra meg újra olyan helyzetekkel kell megküzdeniük, amelyek másokat könnyen megtörnének.

Az asztrológia szerint bizonyos csillagjegyek különösen sok felelősséget vállalnak, gyakran mások problémáit is a saját vállukra veszik, miközben a saját érzéseikről hajlamosak megfeledkezni. Négy jegy szülöttei számára a nehézségek sokszor a személyiségük és az életútjuk meghatározó részévé válnak.

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Bak – Mindig erősnek kell lennie

A Bak szülöttei gyakran már fiatalon megtanulják, hogy nem számíthatnak minden helyzetben másokra. Felelősségteljesek, kitartóak, és akkor is igyekeznek helytállni, amikor legszívesebben félretennék a feladataikat, és végre saját magukkal foglalkoznának. Hajlamosak úgy érezni, hogy minden problémát nekik kell megoldaniuk, legyen szó a család megélhetéséről, egy nehéz munkahelyi helyzetről vagy a szeretteik támogatásáról. Ritkán mutatják ki, mennyire elfáradtak, mert attól tartanak, hogy ezzel csalódást okoznának másoknak. A legnagyobb kihívásuk éppen ezért az lehet, hogy felismerjék: az erő nem azt jelenti, hogy mindent egyedül kell elviselniük. Nekik is joguk van segítséget kérni, pihenni és olyan életet teremteni, amelyben nem csupán a kötelességeiknek jut hely.

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