„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei

Volt egy férfi az életemben a férjem halála után, akit nagyon szerettem, mégis elhagyott. Azt mondta, túl sokat emlegettem a férjemet, ez neki kényelmetlen, és úgy érzi, nem képes tovább versenyezni „egy felmagasztosult szellem árnyékával.” Nem tudtam vitatkozni vele, elengedtem.
Kamu
Azt mondta, hogy szerinte még nem tettem túl magam a férjem halálán, és nem állok készen érzelmileg egy párkapcsolatra. Ez a világ kamuja volt, ugyanis a férjemmel utáltuk egymást, és a halálakor már két éve nem is éltünk együtt, csak még papíron nem váltunk el a közös cég miatt. De feltételezem, hogy könnyebb volt ezt bemondani egy özvegynek szakításkor, ahelyett hogy felvállalta volna, valójában miért hagy el…
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