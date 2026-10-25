„A férfiak félnek az özvegy nőktől és igazuk van” – özvegyek történetei

Egy férj elvesztése után nem könnyű újra ismerkedni, mert a férfiak tartanak az özvegyektől – de vajon jogosan? Özvegy nők osztják meg tapasztalataikat az újrakezdés nehézségeiről.

Volt egy férfi az életemben a férjem halála után, akit nagyon szerettem, mégis elhagyott. Azt mondta, túl sokat emlegettem a férjemet, ez neki kényelmetlen, és úgy érzi, nem képes tovább versenyezni „egy felmagasztosult szellem árnyékával.” Nem tudtam vitatkozni vele, elengedtem.

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Kamu

Azt mondta, hogy szerinte még nem tettem túl magam a férjem halálán, és nem állok készen érzelmileg egy párkapcsolatra. Ez a világ kamuja volt, ugyanis a férjemmel utáltuk egymást, és a halálakor már két éve nem is éltünk együtt, csak még papíron nem váltunk el a közös cég miatt. De feltételezem, hogy könnyebb volt ezt bemondani egy özvegynek szakításkor, ahelyett hogy felvállalta volna, valójában miért hagy el…

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