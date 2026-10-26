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Transzformatív mantrák novemberre: ez a neked szóló megerősítés a Skorpió szezonban
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Transzformatív mantrák novemberre: ez a neked szóló megerősítés a Skorpió szezonban

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.26.
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Az előttünk álló hónapban a lelkünk legmélyén zajló, átalakító energiák találkoznak egy olyan belső számvetéssel, amely arra hív, hogy felülvizsgáld mindazt, amiben eddig hittél.

Az alábbi mantrák segítenek, hogy nagyobb bizonyossággal navigálj ebben a tisztulási folyamatban!

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„A harc helyett a jelenlétben találom meg az erőmet.”

Gyakran érezheted azt, hogy az élet kihívásaira azonnali cselekvéssel, szinte harci üzemmódban kell reagálnod annak érdekében, hogy elérd a céljaidat. Ez a hónap arra tanít, hogy a valódi erőt nem a folyamatos küzdelem, hanem a pillanatnyi megállás adja: amikor lelassítasz, és mély levegőt veszel, észreveheted, hogy nem kell minden akadályt ledöntened a haladáshoz.

A jelenlét biztonságot teremt benned, és segít abban, hogy az energiáidat ne pazarold felesleges csatákra. Engedd meg magadnak, hogy ma ne te legyél az, aki minden problémát egyedül old meg!

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