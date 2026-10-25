Az IKEA bemutatta a 2026-os ünnepi kollekciót: szerintünk ezek a legjobb darabok

Ha már hideg van, legalább legyen benne valami jó is – kedvelem a karácsonyt, pontosabban az azt megelőző időszakot, amikor még minden a készülődésről szól. Bár a pincénkben van elég hely a pakoláshoz, még így is mindig azokat a dekorációkat keresem, amelyek kis helyet foglalnak, tartósak, és évről évre örömmel elővehetem őket.
Ebből már biztosan sejted: szeretek értékálló darabokba fektetni ahelyett, hogy szezonról szezonra felesleges holmikat halmoznék fel. Viszont azt is kedvelem, ha néha egy-egy új darabot csempészhetek a meglévő készletem közé… Nézzük meg azokat a darabokat, amelyek idén jó eséllyel pályáznak!
Stílusos karácsony túlzott feszültség és merev szabályok nélkül – az IKEA idei célkitűzése
Az ünnepi készülődés néha túlságosan is a görcsös tökéletességre törekvésről szól, és nagy örömmel fogadtam, hogy ennek ellensúlyozása idén a trendekben is megmutatkozik. Az IKEA-ban a VINTERFINT, a VINTERSAGA és a STRÅLA termékcsaládok együttesen azt az elvet képviselik, hogy a dekorációnak örömet kell szereznie, nem pedig terhet jelentenie.
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