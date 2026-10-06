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„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?
Unsplash

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„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?

Szőke Angéla
Írta 2026.10.06.
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Egyre többen kerülnek abba a helyzetbe, hogy felnőttként, harmincas éveikben kénytelenek visszaköltözni a szülői házba.

Összegyűjtöttük, ki hogyan élte meg ezt az időszakot – a szégyentől a hálán át az életformáló fordulatokig.

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Összeomlás

Az akkori barátom a harmincadik születésnapom előtt két nappal szakított velem, öt év együttélés után. De nem is akárhogyan, az ember igencsak megadta a módját: közölte, hogy két napom van elcuccolni, úgyhogy pont a szülinapomon költözhettem el (sírva). Emlékezetes ünnep volt, annyi szent…

Mivel nem volt hova mennem így hirtelen, szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz. Én ezt külön tragédiaként éltem meg a szakítás mellett, de hamar kiderült, hogy a legjobb volt, hogy így alakult. Anyám nagy szeretettel fogadott, úgy örült, hogy vele vagyok. Együtt főzőcskéztünk, néztünk sorozatokat, átalakítottuk és kicsinosítottuk az egész lakását, tökjól elvoltunk.

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Nélküle hónapokig sírtam volna a tuskó exem után, így meg simán túltettem magam rajta. Majdnem egy évig éltem anyával – amíg össze nem költöztem az új pasimmal – és a mai napig kedves emlék az az időszak.

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