„Szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz” – mi történt, amikor 30 felett visszakényszerültél a szülői házba?

Összegyűjtöttük, ki hogyan élte meg ezt az időszakot – a szégyentől a hálán át az életformáló fordulatokig.
Összeomlás
Az akkori barátom a harmincadik születésnapom előtt két nappal szakított velem, öt év együttélés után. De nem is akárhogyan, az ember igencsak megadta a módját: közölte, hogy két napom van elcuccolni, úgyhogy pont a szülinapomon költözhettem el (sírva). Emlékezetes ünnep volt, annyi szent…
Mivel nem volt hova mennem így hirtelen, szégyenszemre haza kellett költöznöm anyámhoz. Én ezt külön tragédiaként éltem meg a szakítás mellett, de hamar kiderült, hogy a legjobb volt, hogy így alakult. Anyám nagy szeretettel fogadott, úgy örült, hogy vele vagyok. Együtt főzőcskéztünk, néztünk sorozatokat, átalakítottuk és kicsinosítottuk az egész lakását, tökjól elvoltunk.
Olvass még a témában
Dolgozó anyaként ezt az egy szabályt követem, hogy ne hulljon szét az életem
„Ő rákiabál a gyerekre, én nem” – A férjednek joga van másképp bánni a gyerekkel, mint ahogy te neveled őket
Ezt hozza 2026. szeptember 22. a numerológia szerint: szabadság és változás
Ezt hozza 2026. szeptember 30. a numerológia szerint – rend és biztonság
Nélküle hónapokig sírtam volna a tuskó exem után, így meg simán túltettem magam rajta. Majdnem egy évig éltem anyával – amíg össze nem költöztem az új pasimmal – és a mai napig kedves emlék az az időszak.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.