„A nőnek ez a luxus nem adatik meg” – ezért utálja a feleség, amikor a férje a kanapén tesped

Téged is frusztrál, ha azt látod, hogy a párod csak döglik? Összegyűjtöttük azokat a valós történeteket, amelyek megmutatják, miért válik a kanapén tespedő férj a kapcsolati feszültség egyik legnagyobb forrásává.

Eldobja magát a kanapén és vagy a tévét, vagy a telefonját, vagy az iPad-et bámulja. Kérdezem, milyen napja volt, ő pedig fel sem néz, csak morog valamit. Szólnék hozzá, de a figyelme a képernyőkre irányul. Közlöm, hogy mesélnék neki egy vicceset, erre azt mondja „csak egy perc”, én pedig várok, várok, majd otthagyom. Nem jön utánam, sosem kérdezi meg, hogy mit szerettem volna mondani.

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Téboly

Otthon vagyok egész nap a héthónapos babával. Mivel veszélyeztetett terhes voltam és az utolsó hónapban feküdnöm kellett, gyakorlatilag több, mint nyolc hónapja nem voltam sehol. Sehol, ami szórakozásnak, kikapcsolódásnak lett volna nevezhető.

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A gyerek hasfájós, nem alszik – ahogy én sem – és egész nap sír. Minden nap próbálom magam utolérni a főzéssel és házimunkával, miközben percenként repkedek a babához. A férjem életmódján különösen nem változtatott a kisfiunk születése, ő így is elmegy kéthetente a haverjaival inni, vagy a kötelező céges bulikba, sőt, két koncerten is volt az elmúlt félévben, amikre már ezer éve megvette a jegyet és „nem hagyhatta ki.” Olvass még a témában „Nem dolgozhat, nem bízhat senkiben és nem mehet orvoshoz” – 7 dolog, amit gyilkos férfiak parancsoltak, mielőtt megölték a feleségüket Mantrák októberre: ez a neked szóló megerősítés a Mérleg szezonban Ezt hozza 2026. szeptember 30. a numerológia szerint – rend és biztonság Van egy barátnőm, akinek nem kedvelem a párját – és ebből nem csinálok titkot

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Kisokos Kínai horoszkóp melyik állatjegy vagy?

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