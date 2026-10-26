Így reagálsz, ha valaki nem válaszol az üzenetedre: 3 válaszreakció, ami az érzelmi kötődési stílusodról árulkodik

A kötődéselmélet szerint a felnőttkori kapcsolatainkban is ugyanazok a minták ismétlődnek, amelyeket gyerekkorunkban tanultunk meg arról, hogy mennyire számíthatunk másokra.

Ez a mintázat nem a párkapcsolatban jelenik meg először és utoljára: egy válasz nélkül hagyott üzenet szinte laboratóriumi körülmények között hozza elő, hogy valójában mennyire bízunk abban, hogy a másik fél elérhető marad számunkra.

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A szorongó stílus: amikor a csend fenyegetésnek tűnik

Ha valaki szorongó kötődési mintával rendelkezik, a válasz hiánya nem egyszerű információhiányként csapódik le benne, hanem azonnal testi szinten is érzékelhető feszültségként. Felgyorsul a gondolatmenet: vajon mit rontottam el, biztos megbántottam valamivel, talán már nem is érdeklem. Ez a belső monológ gyakran vezet oda, hogy újabb és újabb üzenet születik, mire a másik egyáltalán válaszolhatna.

A szorongó kötődésű emberek számára az üzenet elküldése nem lezárja, hanem elindítja a várakozást, és minden csendes perc megerősíti a régi félelmet, hogy a kapcsolat bármikor elillanhat. Jellemző, hogy utólag már maguk is zavarba jönnek a tömör üzenetfolyam láttán, mégis nehéz megállni, mert a bizonytalanság fizikailag kellemetlen állapot számukra. Olvass még a témában Az „érzelmi másnaposság” sokkal gyakoribb, mint gondolnád – így lábalj ki belőle Ez mutatja nálad, ha elmúlt a szerelem a csillagjegyed szerint Nullától tízig: ennyire vagy kompatibilis a hónap szülötteivel, a Skorpiókkal Hogyan ünnepled a saját sikereidet? Derítsd ki, mennyire tudsz örülni magadnak!

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