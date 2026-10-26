Ezért fogyaszt túl sokat a hűtőd: a hiba, amit egy sima papírpénzzel észrevehetsz

Egy egyszerű papírpénzzel is ellenőrizheted, megfelelően zár-e a hűtőd ajtaja, és nem fogyaszt-e emiatt a szükségesnél több áramot.

Dugj be egy ezrest a hűtőajtó és a készülék teste közé, majd csukd rá az ajtót. Ha a bankjegyet könnyedén ki tudod húzni anélkül, hogy ellenállást éreznél, a hűtőd már hónapok óta feleslegesen zabálja az áramot, és erről te valószínűleg mit sem sejtesz.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A hűtőszekrény az egyik olyan háztartási gép, ami szó szerint évente háromszázhatvanöt napon át, megállás nélkül dolgozik. Pont emiatt minden apró hibája hosszú távon érezhető a rezsiszámlán, a tömítőgumi elhasználódása pedig az egyik legalattomosabb, mert nem hallatszik, nem villog rajta semmilyen figyelmeztető jelzés, csak csendben engedi ki a hideg levegőt.

Miért pont a tömítés a gyenge pont

A hűtőajtó gumiperemének az lenne a dolga, hogy légmentesen zárja a készülék belsejét. Idővel azonban ez az anyag kifárad: megkeményedik, berepedezik, a sarkoknál elválik a laptól, vagy egyszerűen csak annyira ellapul a sok nyitás-csukástól, hogy már nem tölti ki a rést. Olvass még a témában 10 dolog a konyhában, amit a lakberendezők szerint nem érdemes csak a látvány kedvéért választani 6 tervezési hiba, amitől rémálom lesz takarítani a konyhádat Szakértők szerint ez a 7 leggyakoribb lakberendezési hiba, amit szinte minden felújító elkövet A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.