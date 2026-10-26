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Ezért fogyaszt túl sokat a hűtőd: a hiba, amit egy sima papírpénzzel észrevehetsz
Unsplash

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Ezért fogyaszt túl sokat a hűtőd: a hiba, amit egy sima papírpénzzel észrevehetsz

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.26.
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Egy egyszerű papírpénzzel is ellenőrizheted, megfelelően zár-e a hűtőd ajtaja, és nem fogyaszt-e emiatt a szükségesnél több áramot.

Dugj be egy ezrest a hűtőajtó és a készülék teste közé, majd csukd rá az ajtót. Ha a bankjegyet könnyedén ki tudod húzni anélkül, hogy ellenállást éreznél, a hűtőd már hónapok óta feleslegesen zabálja az áramot, és erről te valószínűleg mit sem sejtesz.

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A hűtőszekrény az egyik olyan háztartási gép, ami szó szerint évente háromszázhatvanöt napon át, megállás nélkül dolgozik. Pont emiatt minden apró hibája hosszú távon érezhető a rezsiszámlán, a tömítőgumi elhasználódása pedig az egyik legalattomosabb, mert nem hallatszik, nem villog rajta semmilyen figyelmeztető jelzés, csak csendben engedi ki a hideg levegőt.

Miért pont a tömítés a gyenge pont

A hűtőajtó gumiperemének az lenne a dolga, hogy légmentesen zárja a készülék belsejét. Idővel azonban ez az anyag kifárad: megkeményedik, berepedezik, a sarkoknál elválik a laptól, vagy egyszerűen csak annyira ellapul a sok nyitás-csukástól, hogy már nem tölti ki a rést.

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