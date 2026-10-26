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Lassan folyik le a víz a mosdóban? Ezt tedd, ha már a lefolyótisztító sem segít
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Lassan folyik le a víz a mosdóban? Ezt tedd, ha már a lefolyótisztító sem segít

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.26.
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A mosdó lassan ürül, a víz megáll a kagyló alján, és a legtöbben ilyenkor ugyanazt teszik: beöntik a bolti lefolyótisztítót, és várnak.

Néhány alkalommal talán segít is, aztán egyszer csak teljesen eldugul a cső, vagy ami még rosszabb, elkezd szivárogni a szifon. A probléma ugyanis ritkán a vízkő vagy a szappanmaradék önmagában, hanem az, ami a vegyszer és a hajszálak találkozásakor történik a csövekben.

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Mi történik valójában a lefolyóban

A fürdőszobai lefolyók eltömődésének jelentős részéért a hajszálak felelősek. Ezek nem úsznak le simán a csatornába, hanem megakadnak a szifon hajlatában vagy a cső belső felületének apró egyenetlenségein, és idővel egyfajta hálót képeznek. Ebbe a hálóba aztán beleragad a szappanmaradék, a bőrzsiradék, a fogkrém és a hajápolási termékek maradéka is, és a dugulás egyre vastagabb réteggé áll össze.

A legtöbb lefolyótisztító erős lúgos vagy savas hatóanyagot tartalmaz, amely kémiai úton bontja le a szerves anyagokat. A hajra viszont ez a hatás korlátozottan érvényesül: a hajszál fehérjéje (keratin) ellenállóbb, mint a zsír vagy a szappanmaradék, így a vegyszer gyakran csak a dugulás külső rétegét oldja fel, a hajcsomó vázát nem.

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