Lassan folyik le a víz a mosdóban? Ezt tedd, ha már a lefolyótisztító sem segít

Néhány alkalommal talán segít is, aztán egyszer csak teljesen eldugul a cső, vagy ami még rosszabb, elkezd szivárogni a szifon. A probléma ugyanis ritkán a vízkő vagy a szappanmaradék önmagában, hanem az, ami a vegyszer és a hajszálak találkozásakor történik a csövekben.
Mi történik valójában a lefolyóban
A fürdőszobai lefolyók eltömődésének jelentős részéért a hajszálak felelősek. Ezek nem úsznak le simán a csatornába, hanem megakadnak a szifon hajlatában vagy a cső belső felületének apró egyenetlenségein, és idővel egyfajta hálót képeznek. Ebbe a hálóba aztán beleragad a szappanmaradék, a bőrzsiradék, a fogkrém és a hajápolási termékek maradéka is, és a dugulás egyre vastagabb réteggé áll össze.
A legtöbb lefolyótisztító erős lúgos vagy savas hatóanyagot tartalmaz, amely kémiai úton bontja le a szerves anyagokat. A hajra viszont ez a hatás korlátozottan érvényesül: a hajszál fehérjéje (keratin) ellenállóbb, mint a zsír vagy a szappanmaradék, így a vegyszer gyakran csak a dugulás külső rétegét oldja fel, a hajcsomó vázát nem.
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