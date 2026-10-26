Lassan folyik le a víz a mosdóban? Ezt tedd, ha már a lefolyótisztító sem segít

A mosdó lassan ürül, a víz megáll a kagyló alján, és a legtöbben ilyenkor ugyanazt teszik: beöntik a bolti lefolyótisztítót, és várnak.

Néhány alkalommal talán segít is, aztán egyszer csak teljesen eldugul a cső, vagy ami még rosszabb, elkezd szivárogni a szifon. A probléma ugyanis ritkán a vízkő vagy a szappanmaradék önmagában, hanem az, ami a vegyszer és a hajszálak találkozásakor történik a csövekben.

4 csillagjegy, aki ősszel rájön: rossz emberre pazarolta a figyelmét A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mi történik valójában a lefolyóban

A fürdőszobai lefolyók eltömődésének jelentős részéért a hajszálak felelősek. Ezek nem úsznak le simán a csatornába, hanem megakadnak a szifon hajlatában vagy a cső belső felületének apró egyenetlenségein, és idővel egyfajta hálót képeznek. Ebbe a hálóba aztán beleragad a szappanmaradék, a bőrzsiradék, a fogkrém és a hajápolási termékek maradéka is, és a dugulás egyre vastagabb réteggé áll össze.

A legtöbb lefolyótisztító erős lúgos vagy savas hatóanyagot tartalmaz, amely kémiai úton bontja le a szerves anyagokat. A hajra viszont ez a hatás korlátozottan érvényesül: a hajszál fehérjéje (keratin) ellenállóbb, mint a zsír vagy a szappanmaradék, így a vegyszer gyakran csak a dugulás külső rétegét oldja fel, a hajcsomó vázát nem. Olvass még a témában Szűz-szezon inspirációi: letisztult formák és megnyugtató natúr színek a harmonikus otthonért Így hajtogass pólót, nadrágot, alsóneműt – sokkal rendezettebb lesz a szekrény 5 bútor elrendezési hiba, amitől a szoba aránytalannak tűnik – a tervezők falra másznak tőlük Az 5 legrosszabb szín kis fürdőkbe, amiktől a tervezők is óva intenek

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.