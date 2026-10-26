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„Azt sem tudod, hol kell bekapcsolni a mosógépet…” – Házassági szokások, amiket minden férfinak szégyellnie kellene
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„Azt sem tudod, hol kell bekapcsolni a mosógépet…” – Házassági szokások, amiket minden férfinak szégyellnie kellene

Szőke Angéla
Írta 2026.10.26.
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Férfiak mesélik el azokat az életből vett pillanatokat, amelyek során rájöttek, hogy ideje felnőniük a feleségükhöz. Ismerős történetek, elgondolkodtató tanulságokkal.

A lista

Többször veszekedtünk a feleségemmel a házimunka megosztásával kapcsolatban, és végül odavetettem neki, hogy akkor írjon nekem egy listát, hogy mit vár el tőlem, és én megcsinálom. Erre annyit mondott, hogy az, hogy listát ír nekem, majd emlékeztet, nyaggat és számonkér, az neki több plusz munkát jelent, mintha ő maga csinálná meg.

5 kozmetikum, amire kár a pénzt költeni

Nyitottam a számat, hogy tiltakozzam, aztán becsuktam, mert rájöttem, hogy igaza van. Belegondoltam, milyen abszurd, hogy ketten élünk a lakásban, nekem mégis lista kell a tennivalókról, mint valami gyengeelméjűnek

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