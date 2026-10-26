„Azt sem tudod, hol kell bekapcsolni a mosógépet…” – Házassági szokások, amiket minden férfinak szégyellnie kellene

A lista
Többször veszekedtünk a feleségemmel a házimunka megosztásával kapcsolatban, és végül odavetettem neki, hogy akkor írjon nekem egy listát, hogy mit vár el tőlem, és én megcsinálom. Erre annyit mondott, hogy az, hogy listát ír nekem, majd emlékeztet, nyaggat és számonkér, az neki több plusz munkát jelent, mintha ő maga csinálná meg.
Nyitottam a számat, hogy tiltakozzam, aztán becsuktam, mert rájöttem, hogy igaza van. Belegondoltam, milyen abszurd, hogy ketten élünk a lakásban, nekem mégis lista kell a tennivalókról, mint valami gyengeelméjűnek…
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