A hideg, borongós hónapokban sokan keresik azokat az élelmiszereket, amelyekkel természetes módon támogathatják szervezetük védekezőképességét. Bár az immunrendszer megfelelő működéséhez kiegyensúlyozott táplálkozásra, elegendő alvásra és rendszeres mozgásra is szükség van, az sem mindegy, mi kerül a tányérodra. Szerencsére télen sem kell kizárólag importált alapanyagokra vagy drága szuperélelmiszerekre támaszkodnod: számos szezonális zöldség és gyümölcs kínál értékes vitaminokat, ásványi anyagokat és antioxidánsokat.
5 téli gyümölcs, ami értékes tápanyagokkal lát el
A téli gyümölcsök között egyaránt találsz C-vitaminban gazdag citrusféléket és rostban bővelkedő hazai alapanyagokat. Érdemes többfélét fogyasztanod, hiszen mindegyik más-más tápanyagokkal járul hozzá a kiegyensúlyozott étrendhez.
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