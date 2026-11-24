Vannak emberek, akik mellett sokáig úgy érezheted, hogy fontos vagy, és valóban számíthatsz rájuk. Idővel azonban feltűnhet, hogy a kedvességük leginkább akkor jelenik meg, amikor szükségük van valamire tőled. Az egyoldalú kapcsolatok apró jelei nem mindig látványosak, de ha tudod, mire figyelj, könnyebben felismerheted, hogy valaki valóban törődik veled, vagy csak a saját érdekeit tartja szem előtt.
1. A hívás szinte mindig egy kéréssel végződik
Van, aki tényleg csak azért hív, hogy meghallgasson, és van, akinél a beszélgetés elején elhangzó kedves kérdések valójában bevezetők egy kéréshez. Ha visszagondolsz az elmúlt féltucat beszélgetésetekre, és mindegyik végén ott volt egy „amúgy tudnál-e” vagy „nem tudnál-e véletlenül”, az nem a véletlen műve. Nem maga a kérés a gyanús, hanem az, hogy a kérés nélküli alkalmak gyakorlatilag hiányoznak a közös történetetekből.
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