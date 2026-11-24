Egy véletlen találkozás, egy új ismeretség vagy egy régi barátság: három csillagjegy számára 2027 hozhatja el az igaz szerelmet.

2027 több csillagjegy számára is tartogathat romantikus meglepetéseket, de három jegy különösen izgalmas időszak elé nézhet a szerelemben. A Jupiter, a Vénusz és az Uránusz bolygómozgásai olyan lehetőségeket jeleznek, amelyek váratlan találkozásokat, új érzelmeket és akár egy életre szóló kapcsolatot is hozhatnak. Lehet, hogy éppen akkor toppan be valaki az életükbe, amikor a legkevésbé számítanak rá.

5 csillagjegy, akinek különösen erős a kötődése az édesanyjához A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos – Valaki mellett végre megnyílhat a szíved

A Kosok számára 2027 az érzelmi nyitás és az újrakezdés időszaka lehet. A Szaturnusz egész évben a jegyükben jár, ami arra ösztönözheti őket, hogy komolyabban vegyék a párkapcsolati döntéseiket, és ne elégedjenek meg felszínes kalandokkal. A Jupiter és a Szaturnusz áprilisi, majd júliusi kedvező kapcsolódása különösen támogathatja a hosszabb távú elköteleződést. Egy új ismeretségből akár komoly szerelem is kibontakozhat, különösen akkor, ha a Kos hajlandó félretenni a korábbi csalódásait. Az év második felében már sokkal tisztábban láthatja, milyen társra vágyik valójában.

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