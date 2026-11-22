Az idei tél négy csillagjegy számára különösen fontos fordulatokat tartogathat. A bolygómozgások olyan változásokat indíthatnak el, amelyek a munkára, a magánéletre és a személyes célokra is hatással lehetnek. Lesz, aki új lehetőséget kap, más pedig végre lezárhat egy régóta húzódó történetet.
Kos
A Kosok számára a Szaturnusz és a Neptunusz decemberi előreindulása hozhat jelentős változást. Egy régóta dédelgetett terv végre konkrét formát ölthet, és a jegy szülöttei tisztábban láthatják, milyen irányba szeretnének haladni. A tél komoly döntések és hosszú távú építkezés időszaka lehet.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.