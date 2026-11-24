Vannak időszakok, amikor a továbblépéshez először búcsút kell mondanunk a múltnak. Hat csillagjegy számára most különösen fontos lehet az elengedés.

Az ősz utolsó napjai nemcsak az évszakváltásról, hanem a belső lezárásokról is szólhatnak. Vannak helyzetek, kapcsolatok és régi beidegződések, amelyekhez már nem érdemes tovább ragaszkodni. Hat csillagjegy most különösen erősen érezheti, hogy itt az ideje elengedni a múlt egy darabját, és helyet teremteni annak, ami ezután következik.

Váratlan telefonhívás forgatja fel a nyár végét: 3 csillagjegy érintett A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Kos

A Kos szereti, ha pörög az élet, és a tétlenséget kudarcként éli meg. Most mégis azt veheti észre, hogy egy régóta húzódó konfliktus, talán egy munkahelyi vita vagy egy barátsággal kapcsolatos csalódás, végre lezárásra kerül anélkül, hogy bármit is bizonyítania kellene. Nem harc ez, inkább egy csendes elengedés, ami szokatlan egy ilyen temperamentumos jegynek.

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