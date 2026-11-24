Először foglaltam repülőjegyet a barátnőimnek, és minden tökéletesen ment – egészen addig, amíg néhány órával később egy riasztó e-mail nem érkezett a légitársaságtól. Elmondom, mi történt, és miért nem kell pánikba esni, ha veled is ugyanez fordul elő.

Jövőre először a barátnőimmel nem autóval vagy tömegközlekedéssel indulunk nyaralni, hanem repülőre szállunk. A foglalás gyerekjátéknak tűnt, ám néhány órával később olyan értesítést kaptam, amitől egy pillanat alatt elszállt a kezdeti lelkesedésem.

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Az egész azzal kezdődött, hogy most először foglaltam repülőjegyet, mert a nyaralások során ezt mindig a férjemre hagytam. De ezúttal rajtam volt a sor, úgyhogy telepítettem a légitársaság alkalmazását, kiválasztottam a megfelelő járatokat, lefoglaltam az üléseket, beállítottam a csomagokat, majd Apple Payjel ki is fizettem a jegyeket. Meglepően gördülékenyen ment minden: már ismertem a buktatókat, úgyhogy semmilyen extra költséget nem hagytam magamra tukmálni.

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