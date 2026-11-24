Kos
„Nem kell harcolnom az igazamért.”
Hajlamos lehetsz arra, hogy akkor is kiállj az álláspontod mellett, amikor már rég nem a helyzet megoldása, hanem a saját igazad bizonyítása kerül előtérbe. Decemberben érdemes lehet megfigyelned, milyen viták fontosak számodra, és melyek azok, amelyek csak az energiádat emésztik fel.
Nem minden nézeteltérés igényel azonnali reakciót, és nem minden helyzetben az a legerősebb válasz, ha visszavágsz… Néha éppen az mutatja a belső erődet, ha képes vagy hátralépni, és nem engeded, hogy mások indulatokkal rángassanak bele egy felesleges konfliktusba.
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