Néha egyetlen jól megfogalmazott gondolat is segíthet abban, hogy közelebb kerülj ahhoz, amire valójában szükséged van. Nézzük, mit tartogat számodra a Nyilas szezon szimbolikája!

Kos

„Nem kell harcolnom az igazamért.”

Hajlamos lehetsz arra, hogy akkor is kiállj az álláspontod mellett, amikor már rég nem a helyzet megoldása, hanem a saját igazad bizonyítása kerül előtérbe. Decemberben érdemes lehet megfigyelned, milyen viták fontosak számodra, és melyek azok, amelyek csak az energiádat emésztik fel.

3 csillagjegy, akinek összeáll a kép egy ismerőséről A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem minden nézeteltérés igényel azonnali reakciót, és nem minden helyzetben az a legerősebb válasz, ha visszavágsz… Néha éppen az mutatja a belső erődet, ha képes vagy hátralépni, és nem engeded, hogy mások indulatokkal rángassanak bele egy felesleges konfliktusba.

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