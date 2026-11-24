10 kérdés művészetből, történelemből és természettudományból – kiderül, mennyire vagy otthon az általános műveltségben.

Van az a barátnő, aki egy múzeumlátogatás után is tudja, ki festette a képet, melyik évben és milyen stílusban – és közben még egy cuki anekdotát is mesél hozzá. Most te is megmutathatod, hogy neked is megvan ez a fajta magabiztos tudásod.

Felejthetetlen szenvedély: 6 csillagjegy-páros, akiknél sosem hűl ki a láng A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ebben a kvízben összegyűjtöttünk tíz kérdést a művészet és kultúra világából, de becsempésztünk néhány földrajzi, történelmi és természettudományos csemegét is, hogy senki ne unatkozzon.

Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a jó sztorikat és egy kicsit figyeltél az évek során a világban zajló dolgokra. Olvass még a témában Lepipálnád egy kvízalkalmazás fejlesztőjét? Teszteld a tudásodat! Elég éles ma az agyad? Teszteld a tudásodat ezzel a 10 kérdéssel! Kávészünetes kvíz: bevágod mind a 10 kérdést? Nem szereted a Halloweent? Rendben. De miért kell másnak is utálnia?

Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni – a végén kiderül, hogy egy kulturális blogger vállát veregetheted-e meg, vagy még van mit tanulnod!

0% Melyik szobrász alkotta meg a 'Pietà' néven ismert szobrot, amely a Szent Péter-bazilikában látható? Donatello Michelangelo Gian Lorenzo Bernini Helyes! Helytelen! A szobrot Michelangelo készítette, Máriát ábrázolja, amint halott fiát, Jézust tartja az ölében. Tovább >> Melyik párizsi múzeumban tekinthető meg eredetiben Leonardo da Vinci 'Mona Lisa' című festménye? Musée d'Orsay Centre Pompidou Louvre Helyes! Helytelen! A híres portré a Louvre-ban látható, és évente milliók keresik fel miatta a múzeumot. Tovább >> Melyik amerikai festő alkotta meg az 'Amerikai gótika' című, egy komor arcú farmert és lányát ábrázoló festményt? Norman Rockwell Edward Hopper Grant Wood Helyes! Helytelen! Grant Wood 1930-ban festette a képet, amely azóta a amerikai vidéki élet egyik ikonikus szimbólumává vált. Tovább >> Ki írta 'Az Óz, a nagy varázsló' című mesekönyvet, amelyből később híres film is készült? J. M. Barrie Lewis Carroll L. Frank Baum Helyes! Helytelen! L. Frank Baum regénye 1900-ban jelent meg, a belőle készült 1939-es film pedig filmtörténeti klasszikussá vált. Tovább >> Hány foga van átlagosan egy egészséges felnőtt embernek, a bölcsességfogakkal együtt? 32 36 28 Helyes! Helytelen! A legtöbb felnőttnek 32 foga van, bár sokaknál a bölcsességfogak nem nőnek ki teljesen vagy el is távolítják őket. Tovább >> Melyik ország a világ vezető kávétermelője évtizedek óta? Brazília Kolumbia Vietnam Helyes! Helytelen! Brazília adja a világ kávétermésének jelentős részét, az ország éghajlata és talaja kiválóan alkalmas a kávécserjék termesztésére. Tovább >> Melyik óceánban található a Mariana-árok, a Föld legmélyebb ismert pontja? Indiai-óceán Atlanti-óceán Csendes-óceán Helyes! Helytelen! A Csendes-óceán nyugati részén húzódó árok mélysége megközelíti a 11 ezer métert. Tovább >> Melyik városban rendezték az első újkori olimpiai játékokat 1896-ban? Athén Párizs Róma Helyes! Helytelen! Athénban tartották az első modern olimpiát, Pierre de Coubertin francia báró kezdeményezésére. Tovább >> Melyik ország zászlaján látható egy vörös juharlevél fehér alapon? Kanada Ausztrália Új-Zéland Helyes! Helytelen! A juharlevél 1965 óta szerepel Kanada nemzeti zászlaján, előtte más mintázatú lobogót használtak. Tovább >> Melyik állatfajnál a hím hordja ki és 'szüli meg' az utódokat? Flamingó Pingvin Csikóhal Helyes! Helytelen! A csikóhalaknál a nőstény helyezi el a petéket a hím hasi erszényében, aki aztán kihordja és világra segíti az ivadékokat. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy kulturális blogger? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted az adalékokat Nem lett telitalálat, de ne bánkódj – a tudás olyan, mint egy jó bor, idővel csak gazdagabb lesz. Legközelebb nézz utána néhány érdekességnek, és meglátod, mennyivel magabiztosabban vágsz bele a következő kvízbe! Szilárd alapokon állsz Egész jól teljesítettél – van egy komoly kulturális és általános tudásalapod, amire bátran építhetsz. Egy-két terület talán még fejleszthető, de egy beszélgetésben simán megállnád a helyed bármilyen társaságban. Igazi kulturális enciklopédia vagy Lenyűgöző teljesítmény! Úgy tűnik, nálad otthon van a hely minden ismeretterjesztő könyvnek és múzeumi katalógusnak. Ha nem vagy még blogger, talán itt az ideje elkezdeni megosztani ezt a hatalmas tudást mások örömére is. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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