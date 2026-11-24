Van az a barátnő, aki egy múzeumlátogatás után is tudja, ki festette a képet, melyik évben és milyen stílusban – és közben még egy cuki anekdotát is mesél hozzá. Most te is megmutathatod, hogy neked is megvan ez a fajta magabiztos tudásod.
Ebben a kvízben összegyűjtöttünk tíz kérdést a művészet és kultúra világából, de becsempésztünk néhány földrajzi, történelmi és természettudományos csemegét is, hogy senki ne unatkozzon.
Nem kell szakértőnek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a jó sztorikat és egy kicsit figyeltél az évek során a világban zajló dolgokra.
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Vágj bele, és derítsd ki, hány pontot tudsz összegyűjteni – a végén kiderül, hogy egy kulturális blogger vállát veregetheted-e meg, vagy még van mit tanulnod!
Melyik szobrász alkotta meg a 'Pietà' néven ismert szobrot, amely a Szent Péter-bazilikában látható?
A szobrot Michelangelo készítette, Máriát ábrázolja, amint halott fiát, Jézust tartja az ölében.
Melyik párizsi múzeumban tekinthető meg eredetiben Leonardo da Vinci 'Mona Lisa' című festménye?
A híres portré a Louvre-ban látható, és évente milliók keresik fel miatta a múzeumot.
Melyik amerikai festő alkotta meg az 'Amerikai gótika' című, egy komor arcú farmert és lányát ábrázoló festményt?
Grant Wood 1930-ban festette a képet, amely azóta a amerikai vidéki élet egyik ikonikus szimbólumává vált.
Ki írta 'Az Óz, a nagy varázsló' című mesekönyvet, amelyből később híres film is készült?
L. Frank Baum regénye 1900-ban jelent meg, a belőle készült 1939-es film pedig filmtörténeti klasszikussá vált.
Hány foga van átlagosan egy egészséges felnőtt embernek, a bölcsességfogakkal együtt?
A legtöbb felnőttnek 32 foga van, bár sokaknál a bölcsességfogak nem nőnek ki teljesen vagy el is távolítják őket.
Melyik ország a világ vezető kávétermelője évtizedek óta?
Brazília adja a világ kávétermésének jelentős részét, az ország éghajlata és talaja kiválóan alkalmas a kávécserjék termesztésére.
Melyik óceánban található a Mariana-árok, a Föld legmélyebb ismert pontja?
A Csendes-óceán nyugati részén húzódó árok mélysége megközelíti a 11 ezer métert.
Melyik városban rendezték az első újkori olimpiai játékokat 1896-ban?
Athénban tartották az első modern olimpiát, Pierre de Coubertin francia báró kezdeményezésére.
Melyik ország zászlaján látható egy vörös juharlevél fehér alapon?
A juharlevél 1965 óta szerepel Kanada nemzeti zászlaján, előtte más mintázatú lobogót használtak.
Melyik állatfajnál a hím hordja ki és 'szüli meg' az utódokat?
A csikóhalaknál a nőstény helyezi el a petéket a hím hasi erszényében, aki aztán kihordja és világra segíti az ivadékokat.
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