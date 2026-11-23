Ahogy közeledik a karácsony, egyre több magyar város főtere öltözik ünnepi díszbe, és nyitják meg kapuikat az adventi vásárok. A forralt bor, a frissen sült kürtőskalács, a kézműves ajándékok és a karácsonyi fények minden évben különleges hangulatot teremtenek. Összegyűjtöttünk öt hazai adventi vásárt, amelyeket 2026-ban is érdemes felkeresned, akár egy hangulatos délutáni séta, akár egy egész hétvégi kirándulás részeként.
1. Vörösmarty Classic Xmas – Budapest
Nyitás: 2026. november 13. – december 31.
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A budapesti Vörösmarty tér karácsonyi vására az ország egyik legismertebb ünnepi rendezvénye, ahol a hagyományos vásári hangulat és a belvárosi forgatag találkozik. A faházakban hazai kézműves termékek, karácsonyfadíszek, egyedi ajándéktárgyak és ünnepi dekorációk közül válogathatsz, a gasztronómiai standoknál pedig klasszikus téli ételeket, édességeket és forró italokat kínálnak. A látogatók számára az ünnepi fények, a monumentális karácsonyfa és az ingyenes kisvasút is különleges élményt nyújt. A kézműves árusok december 28-ig, az étel- és italstandok szilveszterig várják a vendégeket.
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