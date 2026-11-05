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Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk?
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Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk?

Schuster Borka
Írta 2026.11.05.
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Az interneten néha egészen különös rögtönítélő bíróság működik. De vajon miért érezzük jogunknak eldönteni mások helyett, hogy érvényes-e a fájdalmuk?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Az interneten néha egészen különös rögtönítélő bíróság működik: a tárgyalás nyilvános, az ítélet pillanatok alatt megszületik, a vádlott pedig gyakran csak annyit követett el, hogy elmondta, valami fáj neki. A kommentelők ilyenkor nem feltétlenül azt próbálják megérteni, mi történt vele, hanem azt bizonygatják, hogy valójában nincs is oka rosszul érezni magát.

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„Másnak sokkal rosszabb.” „Ezen minek kell megsértődni?” „Bezzeg az én időmben…”

Ismerős mondatok, amelyekkel nemcsak a közösségi médiában találkozhatunk, de ott különösen látványossá válik, milyen könnyen lesz mások érzéseiből nyilvános vita tárgya.

Ha valaki arról ír, hogy kimerült a gyereknevelésben, hamar megjelenik valaki, aki szerint örüljön, hogy van gyereke. Ha egy nő elmeséli, hogy megbántotta a párja, akad, aki szerint túlérzékeny. Ha valaki gyászol, szorong vagy éppen csalódott, szinte biztosan érkezik egy kommentelő, aki kész megmagyarázni neki, miért kellene inkább hálásnak lennie.

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