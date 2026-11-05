Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk?

Az interneten néha egészen különös rögtönítélő bíróság működik. De vajon miért érezzük jogunknak eldönteni mások helyett, hogy érvényes-e a fájdalmuk?

Véleménycikk: Schuszter Borka

Az interneten néha egészen különös rögtönítélő bíróság működik: a tárgyalás nyilvános, az ítélet pillanatok alatt megszületik, a vádlott pedig gyakran csak annyit követett el, hogy elmondta, valami fáj neki. A kommentelők ilyenkor nem feltétlenül azt próbálják megérteni, mi történt vele, hanem azt bizonygatják, hogy valójában nincs is oka rosszul érezni magát.

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„Másnak sokkal rosszabb.” „Ezen minek kell megsértődni?” „Bezzeg az én időmben…”

Ismerős mondatok, amelyekkel nemcsak a közösségi médiában találkozhatunk, de ott különösen látványossá válik, milyen könnyen lesz mások érzéseiből nyilvános vita tárgya.

Ha valaki arról ír, hogy kimerült a gyereknevelésben, hamar megjelenik valaki, aki szerint örüljön, hogy van gyereke. Ha egy nő elmeséli, hogy megbántotta a párja, akad, aki szerint túlérzékeny. Ha valaki gyászol, szorong vagy éppen csalódott, szinte biztosan érkezik egy kommentelő, aki kész megmagyarázni neki, miért kellene inkább hálásnak lennie. Olvass még a témában Egész életünkben egy célt hajszolunk – de közben élvezzük az utazást? Az örök panaszkodók, a kapcsolati drámázók és az életmódguruk: emberek, akiknek nem adok többé teret az életemben Melyik szín vonz a legjobban? Ezt árulja el a mostani életszakaszodról Mások megalázásán szórakozunk – tényleg erre valók a tehetségkutatók?

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