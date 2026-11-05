Miért akarjuk eldönteni mások helyett, hogy jogos-e a fájdalmuk?

Véleménycikk: Schuszter Borka
Az interneten néha egészen különös rögtönítélő bíróság működik: a tárgyalás nyilvános, az ítélet pillanatok alatt megszületik, a vádlott pedig gyakran csak annyit követett el, hogy elmondta, valami fáj neki. A kommentelők ilyenkor nem feltétlenül azt próbálják megérteni, mi történt vele, hanem azt bizonygatják, hogy valójában nincs is oka rosszul érezni magát.
„Másnak sokkal rosszabb.” „Ezen minek kell megsértődni?” „Bezzeg az én időmben…”
Ismerős mondatok, amelyekkel nemcsak a közösségi médiában találkozhatunk, de ott különösen látványossá válik, milyen könnyen lesz mások érzéseiből nyilvános vita tárgya.
Ha valaki arról ír, hogy kimerült a gyereknevelésben, hamar megjelenik valaki, aki szerint örüljön, hogy van gyereke. Ha egy nő elmeséli, hogy megbántotta a párja, akad, aki szerint túlérzékeny. Ha valaki gyászol, szorong vagy éppen csalódott, szinte biztosan érkezik egy kommentelő, aki kész megmagyarázni neki, miért kellene inkább hálásnak lennie.
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