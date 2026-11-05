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Okosabb vagy, mint egy Michelin-csillagos séf? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy Michelin-csillagos séf? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.11.05.
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Gasztronómiai és általános műveltségi kvíz 10 kérdésben: kiderül, hogy állnál meg egy séf mellett egy kvízasztalnál.

Van, aki a séfkéstől, van, aki a lexikonoktól kap gombócot a torkára – mi most mindkettőt bevetjük ellened. Ebben a kvízben a konyhák világától a történelmen át a csillagászatig kalandozunk, mert az igazi műveltség nem válogat.

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A kérdések egy jó harmada gasztronómiai érdekesség: honnan ered a paella, mitől mély a miso leves íze, és hol készül igazán a parmezán. A többi kérdés pedig a világ apró, de izgalmas titkait feszegeti, a bolygóktól a híres festményekig.

Nem kell séfkabátot húzni hozzá, elég egy kávé és egy kis kíváncsiság. Lássuk, hány pontot tudsz összehozni – és vajon tényleg olyan okos vagy-e, mint egy Michelin-csillagos séf!

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Melyik ország konyhájából származik a rizs alapú paella?

Helyes! Helytelen!

A paella Valencia környékéről ered, hagyományosan nyílt tűzön, széles, lapos serpenyőben készítették.

Melyik olasz város környékén készítik hagyományosan a parmezán sajtot?

Helyes! Helytelen!

A Parmigiano Reggiano nevét is Parma és Reggio Emilia városokról kapta, ahol évszázadok óta érlelik a sajtot.

Melyik földrészről származik eredetileg a burgonya, mielőtt a spanyolok Európába hozták?

Helyes! Helytelen!

A burgonyát az andoki őslakosok termesztették évezredekkel ezelőtt, mielőtt a 16. században Európába került.

Mi adja a hagyományos japán miso leves jellegzetes, mély ízét a dashi alaplé mellett?

Helyes! Helytelen!

A miso szójababból, gyakran rizzsel vagy árpával erjesztve készül, és a leves umami ízének alapja.

Melyik ókori nép alkotta meg az ékírást, az egyik legkorábbi ismert írásrendszert?

Helyes! Helytelen!

A sumérok Mezopotámiában, nádtollal agyagtáblákba nyomott jelekkel írtak, már Kr.e. 3200 körül.

Melyik ország fővárosa Wellington?

Helyes! Helytelen!

Wellington a déli félteke egyik legdélebbre fekvő fővárosa, és erős szeleiről is híres.

Melyik festő alkotta meg az 'Az emlékezet állandósága' című, olvadó órákat ábrázoló szürrealista festményt?

Helyes! Helytelen!

Salvador Dalí 1931-ben festette a művet, amelyen a lágyan csüngő órák az idő relativitását szimbolizálják.

Melyik bolygó forog szinte oldalára dőlve a Naprendszerben?

Helyes! Helytelen!

Az Uránusz tengelye közel 98 fokban dől, így gyakorlatilag az oldalán gurulva kering a Nap körül.

Honnan ered a 'szendvics' elnevezés?

Helyes! Helytelen!

A legenda szerint a 18. századi angol Sandwich grófja kérte, hogy a húst két kenyérszelet között hozzák neki, hogy ne kelljen abbahagynia a kártyázást.

Melyik zeneszerző komponálta a 'Négy évszak' című világhírű hegedűverseny-sorozatot?

Helyes! Helytelen!

Az olasz barokk zeneszerző, Antonio Vivaldi 1723 körül komponálta a négy hegedűversenyből álló művet.

Okosabb vagy, mint egy Michelin-csillagos séf? Teszteld a tudásodat!
A konyhában és a lexikonok között is elkelne még egy kis gyakorlás

greyscale photo of man sitting by the table using headphones and microphone while smiling

Nem baj, ha most csúszott egy-két válasz – a tudás olyan, mint egy jó recept: idő és türelem kell hozzá, mire tökéletesre csiszolódik. Legközelebb talán pont az a kérdés jön, amire most rávágod a helyes választ. Addig is: egy kis kíváncsiság mindenkit messzire visz.
Egy séf is szívesen beszélgetne veled a konyhapulton túl is

Nő ül egy autó hátsóülésén

Szép középmezőny! Ismered a nagy klasszikusokat, és a gasztronómiai érdekességekben is otthonosan mozogsz. Még van hova fejlődnöd, de egy kvízestén biztosan nem te lennél a csapat gyenge pontja.
Akár egy Michelin-csillagos séf is tanulhatna tőled

woman drinking coffee taking quiz european

Lenyűgöző teljesítmény! A gasztronómiai finomságoktól a történelmi és tudományos érdekességekig mindenben otthon vagy. Ha legközelebb kvízestére hívnak, ne habozz igent mondani – a csapatod hálás lesz érte.

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