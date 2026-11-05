Okosabb vagy, mint egy Michelin-csillagos séf? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a séfkéstől, van, aki a lexikonoktól kap gombócot a torkára – mi most mindkettőt bevetjük ellened. Ebben a kvízben a konyhák világától a történelmen át a csillagászatig kalandozunk, mert az igazi műveltség nem válogat.
A kérdések egy jó harmada gasztronómiai érdekesség: honnan ered a paella, mitől mély a miso leves íze, és hol készül igazán a parmezán. A többi kérdés pedig a világ apró, de izgalmas titkait feszegeti, a bolygóktól a híres festményekig.
Nem kell séfkabátot húzni hozzá, elég egy kávé és egy kis kíváncsiság. Lássuk, hány pontot tudsz összehozni – és vajon tényleg olyan okos vagy-e, mint egy Michelin-csillagos séf!
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Melyik ország konyhájából származik a rizs alapú paella?
A paella Valencia környékéről ered, hagyományosan nyílt tűzön, széles, lapos serpenyőben készítették.
Melyik olasz város környékén készítik hagyományosan a parmezán sajtot?
A Parmigiano Reggiano nevét is Parma és Reggio Emilia városokról kapta, ahol évszázadok óta érlelik a sajtot.
Melyik földrészről származik eredetileg a burgonya, mielőtt a spanyolok Európába hozták?
A burgonyát az andoki őslakosok termesztették évezredekkel ezelőtt, mielőtt a 16. században Európába került.
Mi adja a hagyományos japán miso leves jellegzetes, mély ízét a dashi alaplé mellett?
A miso szójababból, gyakran rizzsel vagy árpával erjesztve készül, és a leves umami ízének alapja.
Melyik ókori nép alkotta meg az ékírást, az egyik legkorábbi ismert írásrendszert?
A sumérok Mezopotámiában, nádtollal agyagtáblákba nyomott jelekkel írtak, már Kr.e. 3200 körül.
Melyik ország fővárosa Wellington?
Wellington a déli félteke egyik legdélebbre fekvő fővárosa, és erős szeleiről is híres.
Melyik festő alkotta meg az 'Az emlékezet állandósága' című, olvadó órákat ábrázoló szürrealista festményt?
Salvador Dalí 1931-ben festette a művet, amelyen a lágyan csüngő órák az idő relativitását szimbolizálják.
Melyik bolygó forog szinte oldalára dőlve a Naprendszerben?
Az Uránusz tengelye közel 98 fokban dől, így gyakorlatilag az oldalán gurulva kering a Nap körül.
Honnan ered a 'szendvics' elnevezés?
A legenda szerint a 18. századi angol Sandwich grófja kérte, hogy a húst két kenyérszelet között hozzák neki, hogy ne kelljen abbahagynia a kártyázást.
Melyik zeneszerző komponálta a 'Négy évszak' című világhírű hegedűverseny-sorozatot?
Az olasz barokk zeneszerző, Antonio Vivaldi 1723 körül komponálta a négy hegedűversenyből álló művet.
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