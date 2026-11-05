Okosabb vagy, mint egy Michelin-csillagos séf? Teszteld a tudásodat!

Gasztronómiai és általános műveltségi kvíz 10 kérdésben: kiderül, hogy állnál meg egy séf mellett egy kvízasztalnál.

Van, aki a séfkéstől, van, aki a lexikonoktól kap gombócot a torkára – mi most mindkettőt bevetjük ellened. Ebben a kvízben a konyhák világától a történelmen át a csillagászatig kalandozunk, mert az igazi műveltség nem válogat.

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A kérdések egy jó harmada gasztronómiai érdekesség: honnan ered a paella, mitől mély a miso leves íze, és hol készül igazán a parmezán. A többi kérdés pedig a világ apró, de izgalmas titkait feszegeti, a bolygóktól a híres festményekig.

Nem kell séfkabátot húzni hozzá, elég egy kávé és egy kis kíváncsiság. Lássuk, hány pontot tudsz összehozni – és vajon tényleg olyan okos vagy-e, mint egy Michelin-csillagos séf! Olvass még a témában A Bakony közepén élek, mégis egy fővárosi mutatta meg, mit nem veszek észre – az első erdőfürdőm tapasztalatai Három élet vs végtelen újrakezdés: mi még ezt tanultuk a 90-es években a kudarcról és a kitartásról Melyik tájat barangolnád be? A válaszod a lelkedről árulkodik Magyarország legviccesebb helynevei – 5 név, amin sírva nevettünk

0% Melyik ország konyhájából származik a rizs alapú paella? Spanyolország Olaszország Portugália Helyes! Helytelen! A paella Valencia környékéről ered, hagyományosan nyílt tűzön, széles, lapos serpenyőben készítették. Tovább >> Melyik olasz város környékén készítik hagyományosan a parmezán sajtot? Nápoly Parma Velence Helyes! Helytelen! A Parmigiano Reggiano nevét is Parma és Reggio Emilia városokról kapta, ahol évszázadok óta érlelik a sajtot. Tovább >> Melyik földrészről származik eredetileg a burgonya, mielőtt a spanyolok Európába hozták? Dél-Amerika Afrika Ázsia Helyes! Helytelen! A burgonyát az andoki őslakosok termesztették évezredekkel ezelőtt, mielőtt a 16. században Európába került. Tovább >> Mi adja a hagyományos japán miso leves jellegzetes, mély ízét a dashi alaplé mellett? Szójaszósz Fermentált szójabab-paszta Rizsecet Helyes! Helytelen! A miso szójababból, gyakran rizzsel vagy árpával erjesztve készül, és a leves umami ízének alapja. Tovább >> Melyik ókori nép alkotta meg az ékírást, az egyik legkorábbi ismert írásrendszert? Főníciaiak Egyiptomiak Sumérok Helyes! Helytelen! A sumérok Mezopotámiában, nádtollal agyagtáblákba nyomott jelekkel írtak, már Kr.e. 3200 körül. Tovább >> Melyik ország fővárosa Wellington? Új-Zéland Fidzsi-szigetek Ausztrália Helyes! Helytelen! Wellington a déli félteke egyik legdélebbre fekvő fővárosa, és erős szeleiről is híres. Tovább >> Melyik festő alkotta meg az 'Az emlékezet állandósága' című, olvadó órákat ábrázoló szürrealista festményt? René Magritte Joan Miró Salvador Dalí Helyes! Helytelen! Salvador Dalí 1931-ben festette a művet, amelyen a lágyan csüngő órák az idő relativitását szimbolizálják. Tovább >> Melyik bolygó forog szinte oldalára dőlve a Naprendszerben? Uránusz Szaturnusz Neptunusz Helyes! Helytelen! Az Uránusz tengelye közel 98 fokban dől, így gyakorlatilag az oldalán gurulva kering a Nap körül. Tovább >> Honnan ered a 'szendvics' elnevezés? Sandwich grófjáról nevezték el Egy londoni pékről nevezték el Egy francia szóból ered Helyes! Helytelen! A legenda szerint a 18. századi angol Sandwich grófja kérte, hogy a húst két kenyérszelet között hozzák neki, hogy ne kelljen abbahagynia a kártyázást. Tovább >> Melyik zeneszerző komponálta a 'Négy évszak' című világhírű hegedűverseny-sorozatot? Johann Sebastian Bach Wolfgang Amadeus Mozart Antonio Vivaldi Helyes! Helytelen! Az olasz barokk zeneszerző, Antonio Vivaldi 1723 körül komponálta a négy hegedűversenyből álló művet. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy Michelin-csillagos séf? Teszteld a tudásodat! A konyhában és a lexikonok között is elkelne még egy kis gyakorlás Nem baj, ha most csúszott egy-két válasz – a tudás olyan, mint egy jó recept: idő és türelem kell hozzá, mire tökéletesre csiszolódik. Legközelebb talán pont az a kérdés jön, amire most rávágod a helyes választ. Addig is: egy kis kíváncsiság mindenkit messzire visz. Egy séf is szívesen beszélgetne veled a konyhapulton túl is Szép középmezőny! Ismered a nagy klasszikusokat, és a gasztronómiai érdekességekben is otthonosan mozogsz. Még van hova fejlődnöd, de egy kvízestén biztosan nem te lennél a csapat gyenge pontja. Akár egy Michelin-csillagos séf is tanulhatna tőled Lenyűgöző teljesítmény! A gasztronómiai finomságoktól a történelmi és tudományos érdekességekig mindenben otthon vagy. Ha legközelebb kvízestére hívnak, ne habozz igent mondani – a csapatod hálás lesz érte. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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