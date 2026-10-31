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4 jel, hogy az idegrendszered a teljes kimerülés szélén áll
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4 jel, hogy az idegrendszered a teljes kimerülés szélén áll

Farkas Izabella
Írta 2026.10.31.
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Ismerd fel azt a 4 figyelmeztető jelet, amely arra utalhat, hogy az idegrendszered túlterhelt, és sürgősen pihenésre van szükséged.

Reggel felébredsz, és már a kávé előtt feszült vagy, pedig semmi konkrét ok nincs rá. Estére viszont hirtelen éber leszel, miközben a tested ólomnehéznek érzi magát. Ez a fajta összevisszaság nem egyszerű fáradtság, hanem sokszor az idegrendszer túlterhelődésének a jele, amit könnyű figyelmen kívül hagyni, mert nem fáj, csak lassan szivárog be a mindennapokba.

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A vegetatív idegrendszer két ága, a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszer egyensúlyban tartja a testet: az egyik mozgósít, a másik lenyugtat. Ha ez az egyensúly hónapokon át billeg, a szervezet egyszerűen nem tud visszaállni nyugalmi állapotba, még akkor sem, ha a külső körülmények engednék. Az alábbi négy jel arra utal, hogy ez a folyamat már javában zajlik, és érdemes komolyan venni.

1. Alvás után sem érzed magad kipihentnek

Nyolc óra alvás, és mégis úgy ébredsz, mintha egész éjjel futottál volna. Ez az egyik legjellemzőbb tünete annak, hogy az idegrendszer nem tud mély, regeneráló pihenőállapotba kerülni, még alvás közben sem. A szimpatikus rendszer ilyenkor éjszaka is résen van, mintha folyamatosan veszélyre számítana, ami megakadályozza a szervezet tényleges feltöltődését. Nem a mennyiség a probléma, hanem az alvás minősége.

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