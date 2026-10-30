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A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban
Unsplash

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A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.30.
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A fürdőszobaszekrényben álló borotvahabos flakon többet tud, mint amire a címkéje utal.

A benne lévő habzó, zsírtalanító összetevők ugyanis remekül oldják a foltokat, taszítják a párát, és finoman súrolnak anélkül, hogy karcolnának. Nem csoda, hogy a nagymamák generációi óta bevetik takarításhoz is, csak kevesen beszélnek róla hangosan.

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Folttisztítás szőnyegen és kárpiton

Feltekert szőnyeg
Unsplash

Ha a kanapéra kávé vagy vörösbor csöppen, a borotvahab gyors elsősegély lehet. Egy diónyi mennyiséget kell a foltra nyomni, pár percig hagyni dolgozni, majd nedves ruhával letörölni. A habzó szerkezet felemeli a szennyeződést a szálak közül, így sokszor egyetlen kör alatt eltűnik a nyom. Nagyobb, régebbi foltnál érdemes előbb egy kevésbé látható sarkon kipróbálni, nehogy a szövet kifakuljon.

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