A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

A fürdőszobaszekrényben álló borotvahabos flakon többet tud, mint amire a címkéje utal.

A benne lévő habzó, zsírtalanító összetevők ugyanis remekül oldják a foltokat, taszítják a párát, és finoman súrolnak anélkül, hogy karcolnának. Nem csoda, hogy a nagymamák generációi óta bevetik takarításhoz is, csak kevesen beszélnek róla hangosan.

Négy csillagjegy, akinek ősszel újra kinyílik egy régi ajtó A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Folttisztítás szőnyegen és kárpiton

Ha a kanapéra kávé vagy vörösbor csöppen, a borotvahab gyors elsősegély lehet. Egy diónyi mennyiséget kell a foltra nyomni, pár percig hagyni dolgozni, majd nedves ruhával letörölni. A habzó szerkezet felemeli a szennyeződést a szálak közül, így sokszor egyetlen kör alatt eltűnik a nyom. Nagyobb, régebbi foltnál érdemes előbb egy kevésbé látható sarkon kipróbálni, nehogy a szövet kifakuljon.

🍽️

Kisokos Mit főzzek ma? receptötlet egy kattintásra

→

Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.