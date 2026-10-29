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Rémisztő történetek, amelyek még durvábbak attól, hogy tényleg megtörténtek – 5 hátborzongató eset nem csak Halloweenre
Unsplash

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Rémisztő történetek, amelyek még durvábbak attól, hogy tényleg megtörténtek – 5 hátborzongató eset nem csak Halloweenre

Szőke Angéla
Írta 2026.10.29.
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Hiszel a szellemekben vagy a paranormális jelenségekben? Nem baj, ha nem: ők hisznek benned.

Összegyűjtöttünk 5 valóban megtörtént, hátborzongató esetet, amelyek még a legszkeptikusabbakat is gondolkodóba ejthetik.

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A halálhotel

A Cecil Hotel 1924-ben nyílt meg Los Angeles belvárosában, de halálhotel néven vált híressé, mivel története során számos öngyilkosság, erőszakos haláleset és hírhedt lakó kötődött hozzá. Fennállása során legalább 16 – egyes becslések szerint valójában ennél jóval több – igazolt öngyilkosság és rejtélyes haláleset történt az épületben.

A 80-as években itt lakott Richard Ramirez sorozatgyilkos – aki 15 embert ölt meg –, majd Jack Unterweger osztrák sorozatgyilkos is, aki 11 örömlányt fojtott meg, és elfogása után szintén öngyilkos lett.

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A hotel legmegmagyarázhatatlanabb esete azonban a 21 éves Elisa Lam 2023-as eltűnése. A biztonsági kamera felvételén látszik, ahogy a lány furcsán viselkedik a liftben: ki-be lépked, gesztikulál, majd úgy tűnik, mintha félne és elbújna valaki elől, illetve beszél valakihez a folyosón.

Elisa holttestét egy hónappal később a szálloda tetején lévő víztartályban találták meg, miután a vendégek arra panaszkodtak, hogy a víz furcsa ízű és elszíneződött. Halálát balesetként tartják számon, de a mai napig rejtély, hogyan jutott fel az elzárt tetőre és hogyan került a lezárt tartályba.

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