Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

A babona szerint a viszkető tenyér pénzügyi változást jelezhet, de vajon a bal vagy a jobb kéz jelent pénzérkezést, és melyik utalhat kiadásra?

Előfordult már veled, hogy váratlanul viszketni kezdett a tenyered, és valaki rögtön azt mondta, pénz áll a házhoz? A bal és a jobb tenyér viszketéséhez számos népi hiedelem kapcsolódik, amelyek szerint még az sem mindegy, melyik kezedet kell megvakarnod. De vajon mit jelent a babona szerint a kétféle viszketés, és miért alakultak ki ezek az elképzelések?

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Mit jelent, ha a jobb tenyered viszket?

A legismertebb magyar népi hiedelem szerint, ha a jobb tenyered viszket, pénz érkezhet hozzád. Egyes változatok ezt váratlan bevétellel, mások egy kedvező üzlettel vagy olyan lehetőséggel hozzák összefüggésbe, amely anyagi előnyt jelenthet. A babona szerint ilyenkor akár egy régen várt összeg is megérkezhet, vagy olyan helyzet adódhat, amelyből jól jössz ki.

A hiedelemnek azonban más változatai is léteznek: bizonyos hagyományokban a jobb kéz viszketése inkább a pénz kiadását jelzi. Ez is jól mutatja, hogy a népi babonák jelentése tájegységenként és családonként eltérhet.

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