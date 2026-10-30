Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

Előfordult már veled, hogy váratlanul viszketni kezdett a tenyered, és valaki rögtön azt mondta, pénz áll a házhoz? A bal és a jobb tenyér viszketéséhez számos népi hiedelem kapcsolódik, amelyek szerint még az sem mindegy, melyik kezedet kell megvakarnod. De vajon mit jelent a babona szerint a kétféle viszketés, és miért alakultak ki ezek az elképzelések?
Mit jelent, ha a jobb tenyered viszket?
A legismertebb magyar népi hiedelem szerint, ha a jobb tenyered viszket, pénz érkezhet hozzád. Egyes változatok ezt váratlan bevétellel, mások egy kedvező üzlettel vagy olyan lehetőséggel hozzák összefüggésbe, amely anyagi előnyt jelenthet. A babona szerint ilyenkor akár egy régen várt összeg is megérkezhet, vagy olyan helyzet adódhat, amelyből jól jössz ki.
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Kedd reggel elküldjük a hét legolvasottabb Életmód-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.