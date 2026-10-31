A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk?

A közösségi médiában egyre több nő idealizálja a hagyományos feleség szerepét – de valóban erre vágyunk, vagy csak a túlterheltségből keresünk kiutat? Schuszter Borka véleménycikkében utánajár, mit is takar valójában a tradwife-trend vonzereje.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Van valami csábító abban a gondolatban, hogy nem kell mindent egyedül megoldanunk. Hogy van mellettünk valaki, aki észreveszi, ha elfáradtunk, magától kiveszi a részét a feladatokból, és nem kell külön projektmenedzserként irányítanunk a közös életünket. Valaki, akire tényleg számíthatunk.

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Szerintem sok nőnek nem is kell ennél több ahhoz, hogy egy kicsit fellélegezzen. És talán éppen ez az, amire a tradwife-trend olyan ügyesen ráérez.

A közösségi médiában egyre gyakrabban találkozunk a hagyományos feleség szerepét idealizáló nőkkel. A tradwife-videókban tökéletesen vasalt ruhák, frissen sült kenyerek, makulátlan konyhák és békés családi pillanatok követik egymást. A férj dolgozik, a feleség gondoskodik az otthonról és a gyerekekről, mindenki pontosan tudja a helyét, a világ pedig mintha egy kicsit lassabban és nyugodtabban működne. Olvass még a témában „A közöny az utolsó szeg a házasság koporsójában” – mikor tudtad, hogy a házasságodnak annyi? A mese, ami visszahozta az életembe a megemlékezés igazi varázsát 4 red flag nőkben, amit nőként azonnal meglátok Soha többé nem eszel sima krémlevest, ha kipróbálod ezeket a meglepő fűszerpárosításokat

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