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A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk?
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A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk?

Schuster Borka
Írta 2026.10.31.
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A közösségi médiában egyre több nő idealizálja a hagyományos feleség szerepét – de valóban erre vágyunk, vagy csak a túlterheltségből keresünk kiutat? Schuszter Borka véleménycikkében utánajár, mit is takar valójában a tradwife-trend vonzereje.

Véleménycikk: Schuszter Borka

Van valami csábító abban a gondolatban, hogy nem kell mindent egyedül megoldanunk. Hogy van mellettünk valaki, aki észreveszi, ha elfáradtunk, magától kiveszi a részét a feladatokból, és nem kell külön projektmenedzserként irányítanunk a közös életünket. Valaki, akire tényleg számíthatunk.

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Szerintem sok nőnek nem is kell ennél több ahhoz, hogy egy kicsit fellélegezzen. És talán éppen ez az, amire a tradwife-trend olyan ügyesen ráérez.

A közösségi médiában egyre gyakrabban találkozunk a hagyományos feleség szerepét idealizáló nőkkel. A tradwife-videókban tökéletesen vasalt ruhák, frissen sült kenyerek, makulátlan konyhák és békés családi pillanatok követik egymást. A férj dolgozik, a feleség gondoskodik az otthonról és a gyerekekről, mindenki pontosan tudja a helyét, a világ pedig mintha egy kicsit lassabban és nyugodtabban működne.

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