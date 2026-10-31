A tradwife-trend visszatérése: tényleg erre vágyunk, vagy ezt adják el nekünk?

Véleménycikk: Schuszter Borka
Van valami csábító abban a gondolatban, hogy nem kell mindent egyedül megoldanunk. Hogy van mellettünk valaki, aki észreveszi, ha elfáradtunk, magától kiveszi a részét a feladatokból, és nem kell külön projektmenedzserként irányítanunk a közös életünket. Valaki, akire tényleg számíthatunk.
Szerintem sok nőnek nem is kell ennél több ahhoz, hogy egy kicsit fellélegezzen. És talán éppen ez az, amire a tradwife-trend olyan ügyesen ráérez.
A közösségi médiában egyre gyakrabban találkozunk a hagyományos feleség szerepét idealizáló nőkkel. A tradwife-videókban tökéletesen vasalt ruhák, frissen sült kenyerek, makulátlan konyhák és békés családi pillanatok követik egymást. A férj dolgozik, a feleség gondoskodik az otthonról és a gyerekekről, mindenki pontosan tudja a helyét, a világ pedig mintha egy kicsit lassabban és nyugodtabban működne.
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