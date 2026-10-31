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Ezt az egyszerű trükköt imádják azok, akik utálnak takarítani
Unsplash

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Ezt az egyszerű trükköt imádják azok, akik utálnak takarítani

Lukács Kamilla
Írta 2026.10.31.
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Tíz perc pezsgés, és a kagyló belseje magától fényesedik ki, miközben te a kávédat kortyolod a konyhában. Ez a módszer azok körében terjedt el villámgyorsan, akik bevallottan utálják a súrolást, mégis szeretnek tiszta fürdőszobába lépni. A lényeg egy apró, otthon elkészíthető tisztító bomba, amit csak be kell dobni a WC-kagylóba, és hagyni, hogy dolgozzon helyetted.

Mi az a tisztító bomba, és miért működik

A trükk alapja ugyanaz a kémiai reakció, amit a gyerekek is imádnak a szódabikarbónás vulkán-kísérletnél: amikor a lúgos szódabikarbóna savas közeggel, például citromsavval találkozik, intenzív pezsgés indul el. Ez a buborékosodás mechanikusan is fellazítja a vízkövet és a rárakódott szennyeződést a kagyló falán, miközben a citromsav enyhén fertőtlenítő és vízkőoldó hatású is.

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A végeredmény egy olyan házi készítésű tabletta, ami a boltban kapható WC-tisztító kockák olcsóbb, vegyszermentesebb rokona.

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