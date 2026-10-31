Így szabadulj meg a penésztől a fürdőkád szélén

Penészes a fürdőkád széle? Mutatjuk, hogyan távolíthatod el a kellemetlen foltokat, és mit tehetsz azért, hogy ne térjenek vissza.

A fürdőkád szélén megjelenő fekete vagy szürkés foltok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem a túlzott nedvesség és a nem megfelelő szellőzés jelei is lehetnek. A szilikonos tömítés környékén különösen könnyen megtelepedik a penész, hiszen a fürdőszobában gyakran magas a páratartalom, és a felületek sokáig nedvesek maradnak. Szerencsére néhány egyszerű módszerrel eltávolíthatod a penészt, és a megfelelő szokások kialakításával az újbóli megjelenését is megelőzheted.

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Miért jelenik meg a penész a fürdőkád szélén?

A fürdőkád és a fal találkozásánál található szilikon tömítés folyamatosan ki van téve a víznek és a párának. Ha a fürdőszoba nem szellőzik megfelelően, vagy a használat után rendszeresen nedves marad a kád széle, ideális környezet alakulhat ki a penészgombák számára.

A probléma különösen gyakori a szilikon apró repedéseiben és illesztéseinél, ahol a nedvesség könnyen megmarad. Olvass még a témában Így tisztítsd a velúr cipőt anélkül, hogy foltot hagynál Ezért imádod annyira az antik és vintage dekorációkat a pszichológusok szerint Így készíts ehető asztali díszeket húsvétra – a gyerekeket is lenyűgözi Így lesz mindig friss illatú a fürdőszobád, erős vegyszerek nélkül is

Fontos tudni, hogy ha a penész már a tömítőanyag belsejébe is behatolt, a felületi tisztítás önmagában nem feltétlenül jelent tartós megoldást.

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