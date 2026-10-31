október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 13°C ☁️
október 31. Farkas napja Ma: 14°C Holnap: 13°C ☁️
Így szabadulj meg a penésztől a fürdőkád szélén
Unsplash

Címlap / Otthon / Háztartás / Így szabadulj meg a penésztől a...

Így szabadulj meg a penésztől a fürdőkád szélén

Váradi Petra
Írta 2026.10.31.
Ne maradj le rólunk: állíts be minket elsődleges forrásnak, és többször látod a bien.hu-t a Google-találataid közt.
Beállítom a Google-ben

Penészes a fürdőkád széle? Mutatjuk, hogyan távolíthatod el a kellemetlen foltokat, és mit tehetsz azért, hogy ne térjenek vissza.

A fürdőkád szélén megjelenő fekete vagy szürkés foltok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem a túlzott nedvesség és a nem megfelelő szellőzés jelei is lehetnek. A szilikonos tömítés környékén különösen könnyen megtelepedik a penész, hiszen a fürdőszobában gyakran magas a páratartalom, és a felületek sokáig nedvesek maradnak. Szerencsére néhány egyszerű módszerrel eltávolíthatod a penészt, és a megfelelő szokások kialakításával az újbóli megjelenését is megelőzheted.

4 csillagjegy, akinek év végére rendeződik a pénzügyi helyzete

Miért jelenik meg a penész a fürdőkád szélén?

A fürdőkád és a fal találkozásánál található szilikon tömítés folyamatosan ki van téve a víznek és a párának. Ha a fürdőszoba nem szellőzik megfelelően, vagy a használat után rendszeresen nedves marad a kád széle, ideális környezet alakulhat ki a penészgombák számára.

A probléma különösen gyakori a szilikon apró repedéseiben és illesztéseinél, ahol a nedvesség könnyen megmarad.

Olvass még a témában

Fontos tudni, hogy ha a penész már a tömítőanyag belsejébe is behatolt, a felületi tisztítás önmagában nem feltétlenül jelent tartós megoldást.

A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »

«Előző
1/4
Következő»
🍽️KisokosMit főzzek ma?receptötlet egy kattintásra
Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

5 csillagjegy, akit hidegen hagy a korkülönbség

Ezeket olvassák most

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Ennek a 3 csillagjegynek mesés fordulatot hoz a tél

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

Bal és jobb tenyér viszketés – tudtad, hogy ezt jelenti a babona szerint?

7 dolog, amit az emberek az első 10 percben eldöntenek rólad

7 dolog, amit az emberek az első 10 percben eldöntenek rólad

A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

A borotvahab nem csak borotválkozásra jó: erre használd a házban

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

Sapkatrend 50 felett – ezek a stílusok az érett nőknek is jól állnak

5 csillagjegy, akiknek különösen erős lehet az intuíciója novemberben

5 csillagjegy, akiknek különösen erős lehet az intuíciója novemberben

HOZZÁSZÓLÁSOK



Az Otthon rovat legjobbjai minden szerdán a postaládádban

Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.

Kérd emailben minden reggel a napi horoszkópod! ✨

Válaszd ki a csillagjegyed, és hajnalban a postaládádban az aznapi előrejelzésed – plusz hetente a legjobb cikkeink.