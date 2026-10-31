Így szabadulj meg a penésztől a fürdőkád szélén

A fürdőkád szélén megjelenő fekete vagy szürkés foltok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem a túlzott nedvesség és a nem megfelelő szellőzés jelei is lehetnek. A szilikonos tömítés környékén különösen könnyen megtelepedik a penész, hiszen a fürdőszobában gyakran magas a páratartalom, és a felületek sokáig nedvesek maradnak. Szerencsére néhány egyszerű módszerrel eltávolíthatod a penészt, és a megfelelő szokások kialakításával az újbóli megjelenését is megelőzheted.
Miért jelenik meg a penész a fürdőkád szélén?
A fürdőkád és a fal találkozásánál található szilikon tömítés folyamatosan ki van téve a víznek és a párának. Ha a fürdőszoba nem szellőzik megfelelően, vagy a használat után rendszeresen nedves marad a kád széle, ideális környezet alakulhat ki a penészgombák számára.
A probléma különösen gyakori a szilikon apró repedéseiben és illesztéseinél, ahol a nedvesség könnyen megmarad.
Olvass még a témában
A cikk folytatódik, lapozz!Tovább olvasom »
Szerda reggel elküldjük a hét legolvasottabb Otthon-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz.