4 csillagjegy, aki sosem panaszkodik – a nehéz időszakban sem

Vannak, akik a legnehezebb élethelyzetekben is igyekeznek erősnek mutatkozni, és inkább magukban küzdenek meg a problémáikkal, mintsem mások előtt panaszkodjanak. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos erre a hozzáállásra.
Bika: aki inkább megoldja, mintsem beszéljen róla
A Bika nem azért marad csöndben, mert nem érzi a nehézséget, hanem mert számára a stabilitás látszata fontosabb, mint hogy mások lássák a bizonytalanságát. Ha anyagi gondja van, előbb csendben átszervezi a költségvetését, mintsem bárkinek szólna róla. Ha a munkahelyén túlterhelik, inkább éjszakázik, de nem emeli fel a hangját. A háttérben persze fáradt, néha kimerült, csak ezt nagyon jól leplezi a nyugodt, földhözragadt modorával.
Ami igazán jellemző rá, hogy a kényelem és biztonság iránti vágya miatt sokszor tovább tűri a rossz helyzeteket, mint kellene. Nem szeret feleslegesen változtatni, ezért inkább alkalmazkodik, amíg bírja, és csak akkor szólal meg, amikor már tényleg nincs más választása.
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