4 csillagjegy, aki sosem panaszkodik – a nehéz időszakban sem

Ez a négy csillagjegy még a legnehezebb időszakokban is csendben viseli a terheit, és ritkán mutatja meg másoknak, ha valójában segítségre lenne szüksége.

Vannak, akik a legnehezebb élethelyzetekben is igyekeznek erősnek mutatkozni, és inkább magukban küzdenek meg a problémáikkal, mintsem mások előtt panaszkodjanak. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos erre a hozzáállásra.

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Bika: aki inkább megoldja, mintsem beszéljen róla

A Bika nem azért marad csöndben, mert nem érzi a nehézséget, hanem mert számára a stabilitás látszata fontosabb, mint hogy mások lássák a bizonytalanságát. Ha anyagi gondja van, előbb csendben átszervezi a költségvetését, mintsem bárkinek szólna róla. Ha a munkahelyén túlterhelik, inkább éjszakázik, de nem emeli fel a hangját. A háttérben persze fáradt, néha kimerült, csak ezt nagyon jól leplezi a nyugodt, földhözragadt modorával.

Ami igazán jellemző rá, hogy a kényelem és biztonság iránti vágya miatt sokszor tovább tűri a rossz helyzeteket, mint kellene. Nem szeret feleslegesen változtatni, ezért inkább alkalmazkodik, amíg bírja, és csak akkor szólal meg, amikor már tényleg nincs más választása. Olvass még a témában Az „érzelmi másnaposság” sokkal gyakoribb, mint gondolnád – így lábalj ki belőle Szeretem a barátnőimet, de nem vagyok hajlandó mindenkivel egyszerre utazni – és erről nyíltan beszélnünk kéne 3 könyv, amit idén olvastam, és maradandó hatással volt rám Túlmegy a határon vagy szükséges szabályozás? A diákok megjelenését akarja szabályozni az iskolánk

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