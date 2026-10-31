4 csillagjegy, aki túl gyorsan elkezd ragaszkodni

Ez a 4 csillagjegy hajlamos arra, hogy már az ismerkedés elején erősen kötődni kezdjen valakihez.

Vannak, akiknek hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy igazán közel engedjenek magukhoz valakit, mások viszont szinte azonnal érzelmileg bevonódnak. Egy kedves gesztus, néhány őszinte beszélgetés vagy egy különleges találkozás is elég lehet ahhoz, hogy máris elkezdjenek kötődni. Az asztrológia szerint négy csillagjegy különösen hajlamos arra, hogy hamar a szívéhez engedjen másokat.

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Rák

A Rák az egyik legérzékenyebb és legérzelmesebb csillagjegy, aki számára a biztonság és az érzelmi közelség különösen fontos. Ha valaki kedvesen bánik vele, figyel rá, és megértést mutat iránta, könnyen úgy érezheti, hogy megtalálta azt az embert, akire mindig is vágyott. Hajlamos már az ismerkedés korai szakaszában mélyebb jelentést tulajdonítani az apró gesztusoknak, és hamar elkezdhet közös jövőről álmodozni. Éppen ezért könnyen csalódhat, ha a másik fél még nem tart ugyanott érzelmileg.

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