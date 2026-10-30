5 csillagjegy, akiknek különösen erős lehet az intuíciója novemberben

Néha egy megmagyarázhatatlan érzés is segíthet eligazodni a mindennapokban – novemberben ez az 5 csillagjegy különösen erős megérzéseket tapasztalhat.

Novemberben egyes csillagjegyek különösen fogékonyak lehetnek a megérzéseikre, és olyan apró jeleket is észrevehetnek, amelyek mások figyelmét elkerülik. Mutatjuk, kik hallgathatnak most érdemesebben a belső hangjukra.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. Vízöntő

A Vízöntő általában a fejével dönt, novemberben viszont furcsa módon a gyomrában érzi meg előbb, ha valami nem stimmel egy munkahelyi egyeztetésen vagy egy baráti megállapodásban. Lehet, hogy egy kollégája lelkesen beszél egy közös projektről, de a Vízöntő már a mondat közepén érzi, hogy itt később gond lesz a felelősségmegosztással. Ezt a megérzést érdemes komolyan venni, mert ilyenkor ritkán téved.

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