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5 csillagjegy, akiknek különösen erős lehet az intuíciója novemberben
Unsplash

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5 csillagjegy, akiknek különösen erős lehet az intuíciója novemberben

Farkas Izabella
Írta 2026.10.30.
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Néha egy megmagyarázhatatlan érzés is segíthet eligazodni a mindennapokban – novemberben ez az 5 csillagjegy különösen erős megérzéseket tapasztalhat.

Novemberben egyes csillagjegyek különösen fogékonyak lehetnek a megérzéseikre, és olyan apró jeleket is észrevehetnek, amelyek mások figyelmét elkerülik. Mutatjuk, kik hallgathatnak most érdemesebben a belső hangjukra.

A csillagjegyed elárulja, milyen munkában teljesedsz ki igazán

1. Vízöntő

A Vízöntő általában a fejével dönt, novemberben viszont furcsa módon a gyomrában érzi meg előbb, ha valami nem stimmel egy munkahelyi egyeztetésen vagy egy baráti megállapodásban. Lehet, hogy egy kollégája lelkesen beszél egy közös projektről, de a Vízöntő már a mondat közepén érzi, hogy itt később gond lesz a felelősségmegosztással. Ezt a megérzést érdemes komolyan venni, mert ilyenkor ritkán téved.

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