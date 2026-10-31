5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból

Elemi megtisztulás
Az ősi kelta és szláv hagyományokban a szent források élő vize nemcsak hűsít, hanem átszakítja a felhalmozódott negatív blokkokat, és azonnal visszaköt minket a Föld ritmusához. Úgyhogy irány a legközelebbi természetes vízforrás!
Vigyél magaddal egy kis csészét vagy egyenesen a tenyeredből merítve mosd meg az arcodat, a tarkódat és a csuklóidat a jéghideg, rohanó vízben. Ahogy az elemi hideg megérinti a bőrödet, vizualizáld, ahogy a csobogó sodrás kíméletlenül elragadja a benned felhalmozódott feszültséget, a szorongást és a másoktól átvett sérelmeket!
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