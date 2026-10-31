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5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból
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5 ősi rituálé, amit Halloween estéjén érdemes kipróbálnod, ha elengednél valamit a múltadból

Szabó Erzsébet
Írta 2026.10.31.
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Október 31. különleges: évezredek óta a földi és túlvilági határok elmosódását szimbolizálja. Ha úgy érzed, hogy az elmúlt hónapok során nehéz érzések halmozódtak fel benned, amelyeket jó lenne letenni, próbáld ki az alábbi rituálék egyikét!

Elemi megtisztulás

Az ősi kelta és szláv hagyományokban a szent források élő vize nemcsak hűsít, hanem átszakítja a felhalmozódott negatív blokkokat, és azonnal visszaköt minket a Föld ritmusához. Úgyhogy irány a legközelebbi természetes vízforrás!

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Vigyél magaddal egy kis csészét vagy egyenesen a tenyeredből merítve mosd meg az arcodat, a tarkódat és a csuklóidat a jéghideg, rohanó vízben. Ahogy az elemi hideg megérinti a bőrödet, vizualizáld, ahogy a csobogó sodrás kíméletlenül elragadja a benned felhalmozódott feszültséget, a szorongást és a másoktól átvett sérelmeket!

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