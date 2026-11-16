Alvás zokniban: jó ötlet vagy sem? Szakértők válaszolnak

Van, aki zokni nélkül el sem tudja képzelni az estét, és van, aki szerint már a gondolattól is megfő a lába. Hideg estéken különösen megoszlanak a vélemények.
Miért segíthet a meleg láb?
Az alvás beindulásához a szervezetünknek le kell adnia a hőjét, a maghőmérsékletünk pedig fokozatosan csökken. Ebben a kezünk és a lábunk is szerepet játszik.
Egy alvásgyógyász szerint a zokni olyan hőt tart a bőrünk körül, amitől nem hűl ki olyan gyorsan a láb, az erek pedig kitágulnak, így könnyebben tudjuk leadni a hőt. Egy másik, alvásgyógyászattal foglalkozó szakember azt mondja, hogy a zokni segíthet gyorsabban elaludni, különösen akkor, ha a lábad esténként általában hideg.
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Ezt egy ismert tanulmány is alátámasztja: egy 1999-ben a Nature című folyóiratban megjelent kutatás szerint a kéz és a láb bőrében lévő erek tágulása, vagyis a hőleadás mértéke volt a legjobb jele annak, hogy valaki gyorsan elalszik. Ebben a vizsgálatban azonban nem zokniról volt szó, hanem a lábak természetes melegségét mérték.
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