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Melyik csillagjegy a legönállóbb, és ki az, aki folyton segítségre szorul? Íme a rangsor
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Melyik csillagjegy a legönállóbb, és ki az, aki folyton segítségre szorul? Íme a rangsor

Farkas Izabella
Írta 2026.11.16.
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Ki az, aki szinte mindent egyedül old meg, és ki az, aki szívesen támaszkodik másokra? A csillagjegyek rangsora érdekes különbségeket mutat.

Vannak, akik ösztönösen maguk keresik a megoldást minden helyzetben, és akkor is boldogulnak, ha senki nem áll mellettük. Másoknak fontosabb a közös gondolkodás, a külső megerősítés és az érzés, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal. Az asztrológia szerint a csillagjegyek személyiségjegyei abban is különbözhetnek, mennyire önállóan kezelik a mindennapi kihívásokat, és milyen gyakran támaszkodnak a környezetükre. Lássuk, hogyan alakul a rangsor a legönállóbbtól a leginkább társas támogatást kereső jegyig!

Milyen partner illik hozzád a születési hónapod szerint?

1. Vízöntő

A Vízöntő az egyik legönállóbb jegy: szereti a saját útját járni, és ritkán várja másoktól, hogy megmondják neki, mit tegyen. A problémáit először egyedül próbálja megérteni és megoldani, még akkor is, ha ehhez több időre van szüksége. Nem feltétlenül azért tart távolságot, mert nem bízik másokban, hanem mert fontos számára, hogy a döntései valóban a sajátjai legyenek. A túlzott beleszólást nehezen viseli, és akkor érzi magát a legjobban, ha szabadon alakíthatja az életét.

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