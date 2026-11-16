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Minden rendben a pajzsmirigyeddel? Így ismerheted fel az alulműködés tüneteit
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Minden rendben a pajzsmirigyeddel? Így ismerheted fel az alulműködés tüneteit

Szalai Dóra
Írta 2026.11.16.
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A pajzsmirigy működési zavara sokáig észrevétlen maradhat. Ismerd fel az alulműködés leggyakoribb jeleit, és tudd meg, mikor szükséges a kivizsgálás!

Folyamatos fáradtság, hidegérzékenység, hajhullás és néhány makacs plusz kiló, amitől sehogy sem sikerül megszabadulni: sokan hosszú ideig tapasztalják ezeket a panaszokat anélkül, hogy összefüggést keresnének közöttük. Pedig a tünetek hátterében akár pajzsmirigy-alulműködés, orvosi nevén hypothyreosis is állhat. Mivel a panaszok gyakran fokozatosan jelentkeznek, könnyű őket a stressznek, a túlterheltségnek vagy az életkorral járó változásoknak tulajdonítani.

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A pajzsmirigy egy apró, pillangó alakú mirigy a nyak elülső részén, amely olyan hormonokat termel, amelyek az anyagcsere és számos más testi folyamat szabályozásában is részt vesznek. Ha nem termelődik elegendő pajzsmirigyhormon, a szervezet működése lelassulhat, ami a mindennapi közérzetre és az általános egészségi állapotra is hatással lehet.

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