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Mindig ugyanoda ülsz a szobán? – a pszichológusok szerint nem véletlen
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Mindig ugyanoda ülsz a szobán? – a pszichológusok szerint nem véletlen

Farkas Izabella
Írta 2026.11.16.
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Mindig ugyanazt a helyet választod, amikor leülsz? A pszichológia szerint ez a hétköznapi szokás érdekes dolgokat árulhat el a személyiségedről.

Van egy kedvenc helyed a kanapén, az étkezőasztalnál vagy akár egy társaságban, ahová szinte automatikusan leülsz? Bár apróságnak tűnik, a pszichológusok szerint az, hogy újra és újra ugyanazt a helyet választod, többet árulhat el a személyiségedről, a biztonságérzetedről és a társas kapcsolataidhoz való viszonyodról, mint gondolnád.

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Az ember, amint néhányszor ugyanoda ül, kezdi úgy érezni, hogy az a szék, az a sarok, az az ablak melletti hely az övé.

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